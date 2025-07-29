Валюты / RYTM
RYTM: Rhythm Pharmaceuticals Inc
95.51 USD 0.52 (0.54%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RYTM за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.14, а максимальная — 96.82.
Следите за динамикой Rhythm Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
95.14 96.82
Годовой диапазон
45.91 106.51
- Предыдущее закрытие
- 96.03
- Open
- 95.91
- Bid
- 95.51
- Ask
- 95.81
- Low
- 95.14
- High
- 96.82
- Объем
- 705
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- -7.60%
- 6-месячное изменение
- 80.62%
- Годовое изменение
- 83.29%
