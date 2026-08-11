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RYOJ: Ryojbaba Co., Ltd.
Курс RYOJ за сегодня изменился на 1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.58, а максимальная — 5.80.
Следите за динамикой Ryojbaba Co., Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RYOJ сегодня?
Ryojbaba Co., Ltd. (RYOJ) сегодня оценивается на уровне 4.99. Инструмент торгуется в пределах 4.58 - 5.80, вчерашнее закрытие составило 4.94, а торговый объем достиг 310. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RYOJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ryojbaba Co., Ltd.?
Ryojbaba Co., Ltd. в настоящее время оценивается в 4.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 174.18% и USD. Отслеживайте движения RYOJ на графике в реальном времени.
Как купить акции RYOJ?
Вы можете купить акции Ryojbaba Co., Ltd. (RYOJ) по текущей цене 4.99. Ордера обычно размещаются около 4.99 или 5.29, тогда как 310 и 6.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RYOJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RYOJ?
Инвестирование в Ryojbaba Co., Ltd. предполагает учет годового диапазона 1.57 - 11.43 и текущей цены 4.99. Многие сравнивают -14.11% и 94.54% перед размещением ордеров на 4.99 или 5.29. Изучайте ежедневные изменения цены RYOJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ryojbaba Co., Ltd.?
Самая высокая цена Ryojbaba Co., Ltd. (RYOJ) за последний год составила 11.43. Акции заметно колебались в пределах 1.57 - 11.43, сравнение с 4.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ryojbaba Co., Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ryojbaba Co., Ltd.?
Самая низкая цена Ryojbaba Co., Ltd. (RYOJ) за год составила 1.57. Сравнение с текущими 4.99 и 1.57 - 11.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RYOJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RYOJ?
В прошлом Ryojbaba Co., Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.94 и 174.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.94
- Open
- 4.67
- Bid
- 4.99
- Ask
- 5.29
- Low
- 4.58
- High
- 5.80
- Объем
- 310
- Дневное изменение
- 1.01%
- Месячное изменение
- -14.11%
- 6-месячное изменение
- 94.54%
- Годовое изменение
- 174.18%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%