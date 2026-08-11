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RYOJ: Ryojbaba Co., Ltd.

4.99 USD 0.05 (1.01%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RYOJ за сегодня изменился на 1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.58, а максимальная — 5.80.

Следите за динамикой Ryojbaba Co., Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RYOJ сегодня?

Ryojbaba Co., Ltd. (RYOJ) сегодня оценивается на уровне 4.99. Инструмент торгуется в пределах 4.58 - 5.80, вчерашнее закрытие составило 4.94, а торговый объем достиг 310. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RYOJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ryojbaba Co., Ltd.?

Ryojbaba Co., Ltd. в настоящее время оценивается в 4.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 174.18% и USD. Отслеживайте движения RYOJ на графике в реальном времени.

Как купить акции RYOJ?

Вы можете купить акции Ryojbaba Co., Ltd. (RYOJ) по текущей цене 4.99. Ордера обычно размещаются около 4.99 или 5.29, тогда как 310 и 6.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RYOJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RYOJ?

Инвестирование в Ryojbaba Co., Ltd. предполагает учет годового диапазона 1.57 - 11.43 и текущей цены 4.99. Многие сравнивают -14.11% и 94.54% перед размещением ордеров на 4.99 или 5.29. Изучайте ежедневные изменения цены RYOJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ryojbaba Co., Ltd.?

Самая высокая цена Ryojbaba Co., Ltd. (RYOJ) за последний год составила 11.43. Акции заметно колебались в пределах 1.57 - 11.43, сравнение с 4.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ryojbaba Co., Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ryojbaba Co., Ltd.?

Самая низкая цена Ryojbaba Co., Ltd. (RYOJ) за год составила 1.57. Сравнение с текущими 4.99 и 1.57 - 11.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RYOJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RYOJ?

В прошлом Ryojbaba Co., Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.94 и 174.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.58 5.80
Годовой диапазон
1.57 11.43
Предыдущее закрытие
4.94
Open
4.67
Bid
4.99
Ask
5.29
Low
4.58
High
5.80
Объем
310
Дневное изменение
1.01%
Месячное изменение
-14.11%
6-месячное изменение
94.54%
Годовое изменение
174.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%