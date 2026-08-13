报价部分
货币 / RYOJ
回到股票

RYOJ: Ryojbaba Co., Ltd.

5.05 USD 0.06 (1.20%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RYOJ汇率已更改1.20%。当日，交易品种以低点5.03和高点5.26进行交易。

关注Ryojbaba Co., Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RYOJ股票今天的价格是多少？

Ryojbaba Co., Ltd.股票今天的定价为5.05。它在5.03 - 5.26范围内交易，昨天的收盘价为4.99，交易量达到38。RYOJ的实时价格图表显示了这些更新。

Ryojbaba Co., Ltd.股票是否支付股息？

Ryojbaba Co., Ltd.目前的价值为5.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注177.47%和USD。实时查看图表以跟踪RYOJ走势。

如何购买RYOJ股票？

您可以以5.05的当前价格购买Ryojbaba Co., Ltd.股票。订单通常设置在5.05或5.35附近，而38和-1.94%显示市场活动。立即关注RYOJ的实时图表更新。

如何投资RYOJ股票？

投资Ryojbaba Co., Ltd.需要考虑年度范围1.57 - 11.43和当前价格5.05。许多人在以5.05或5.35下订单之前，会比较-13.08%和。实时查看RYOJ价格图表，了解每日变化。

Ryojbaba Co., Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ryojbaba Co., Ltd.的最高价格是11.43。在1.57 - 11.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ryojbaba Co., Ltd.的绩效。

Ryojbaba Co., Ltd.股票的最低价格是多少？

Ryojbaba Co., Ltd.（RYOJ）的最低价格为1.57。将其与当前的5.05和1.57 - 11.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RYOJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RYOJ股票是什么时候拆分的？

Ryojbaba Co., Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.99和177.47%中可见。

日范围
5.03 5.26
年范围
1.57 11.43
前一天收盘价
4.99
开盘价
5.15
卖价
5.05
买价
5.35
最低价
5.03
最高价
5.26
交易量
38
日变化
1.20%
月变化
-13.08%
6个月变化
96.88%
年变化
177.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%