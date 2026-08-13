RYOJ: Ryojbaba Co., Ltd.
今日RYOJ汇率已更改1.20%。当日，交易品种以低点5.03和高点5.26进行交易。
关注Ryojbaba Co., Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RYOJ股票今天的价格是多少？
Ryojbaba Co., Ltd.股票今天的定价为5.05。它在5.03 - 5.26范围内交易，昨天的收盘价为4.99，交易量达到38。RYOJ的实时价格图表显示了这些更新。
Ryojbaba Co., Ltd.股票是否支付股息？
Ryojbaba Co., Ltd.目前的价值为5.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注177.47%和USD。实时查看图表以跟踪RYOJ走势。
如何购买RYOJ股票？
您可以以5.05的当前价格购买Ryojbaba Co., Ltd.股票。订单通常设置在5.05或5.35附近，而38和-1.94%显示市场活动。立即关注RYOJ的实时图表更新。
如何投资RYOJ股票？
投资Ryojbaba Co., Ltd.需要考虑年度范围1.57 - 11.43和当前价格5.05。许多人在以5.05或5.35下订单之前，会比较-13.08%和。实时查看RYOJ价格图表，了解每日变化。
Ryojbaba Co., Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Ryojbaba Co., Ltd.的最高价格是11.43。在1.57 - 11.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ryojbaba Co., Ltd.的绩效。
Ryojbaba Co., Ltd.股票的最低价格是多少？
Ryojbaba Co., Ltd.（RYOJ）的最低价格为1.57。将其与当前的5.05和1.57 - 11.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RYOJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RYOJ股票是什么时候拆分的？
Ryojbaba Co., Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.99和177.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.99
- 开盘价
- 5.15
- 卖价
- 5.05
- 买价
- 5.35
- 最低价
- 5.03
- 最高价
- 5.26
- 交易量
- 38
- 日变化
- 1.20%
- 月变化
- -13.08%
- 6个月变化
- 96.88%
- 年变化
- 177.47%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%