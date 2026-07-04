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RWR: SPDR DJ Wilshire REIT ETF

112.65 USD 0.60 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RWR за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.47, а максимальная — 112.83.

Следите за динамикой SPDR DJ Wilshire REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RWR сегодня?

SPDR DJ Wilshire REIT ETF (RWR) сегодня оценивается на уровне 112.65. Инструмент торгуется в пределах 112.47 - 112.83, вчерашнее закрытие составило 113.25, а торговый объем достиг 202. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RWR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR DJ Wilshire REIT ETF?

SPDR DJ Wilshire REIT ETF в настоящее время оценивается в 112.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.73% и USD. Отслеживайте движения RWR на графике в реальном времени.

Как купить акции RWR?

Вы можете купить акции SPDR DJ Wilshire REIT ETF (RWR) по текущей цене 112.65. Ордера обычно размещаются около 112.65 или 112.95, тогда как 202 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RWR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RWR?

Инвестирование в SPDR DJ Wilshire REIT ETF предполагает учет годового диапазона 99.05 - 119.65 и текущей цены 112.65. Многие сравнивают -3.00% и 4.77% перед размещением ордеров на 112.65 или 112.95. Изучайте ежедневные изменения цены RWR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR DJ Wilshire REIT ETF?

Самая высокая цена SPDR DJ Wilshire REIT ETF (RWR) за последний год составила 119.65. Акции заметно колебались в пределах 99.05 - 119.65, сравнение с 113.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR DJ Wilshire REIT ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR DJ Wilshire REIT ETF?

Самая низкая цена SPDR DJ Wilshire REIT ETF (RWR) за год составила 99.05. Сравнение с текущими 112.65 и 99.05 - 119.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RWR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RWR?

В прошлом SPDR DJ Wilshire REIT ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 113.25 и 5.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
112.47 112.83
Годовой диапазон
99.05 119.65
Предыдущее закрытие
113.25
Open
112.50
Bid
112.65
Ask
112.95
Low
112.47
High
112.83
Объем
202
Дневное изменение
-0.53%
Месячное изменение
-3.00%
6-месячное изменение
4.77%
Годовое изменение
5.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%