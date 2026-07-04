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RWR: SPDR DJ Wilshire REIT ETF
Курс RWR за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.47, а максимальная — 112.83.
Следите за динамикой SPDR DJ Wilshire REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RWR сегодня?
SPDR DJ Wilshire REIT ETF (RWR) сегодня оценивается на уровне 112.65. Инструмент торгуется в пределах 112.47 - 112.83, вчерашнее закрытие составило 113.25, а торговый объем достиг 202. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RWR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR DJ Wilshire REIT ETF?
SPDR DJ Wilshire REIT ETF в настоящее время оценивается в 112.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.73% и USD. Отслеживайте движения RWR на графике в реальном времени.
Как купить акции RWR?
Вы можете купить акции SPDR DJ Wilshire REIT ETF (RWR) по текущей цене 112.65. Ордера обычно размещаются около 112.65 или 112.95, тогда как 202 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RWR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RWR?
Инвестирование в SPDR DJ Wilshire REIT ETF предполагает учет годового диапазона 99.05 - 119.65 и текущей цены 112.65. Многие сравнивают -3.00% и 4.77% перед размещением ордеров на 112.65 или 112.95. Изучайте ежедневные изменения цены RWR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR DJ Wilshire REIT ETF?
Самая высокая цена SPDR DJ Wilshire REIT ETF (RWR) за последний год составила 119.65. Акции заметно колебались в пределах 99.05 - 119.65, сравнение с 113.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR DJ Wilshire REIT ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR DJ Wilshire REIT ETF?
Самая низкая цена SPDR DJ Wilshire REIT ETF (RWR) за год составила 99.05. Сравнение с текущими 112.65 и 99.05 - 119.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RWR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RWR?
В прошлом SPDR DJ Wilshire REIT ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 113.25 и 5.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 113.25
- Open
- 112.50
- Bid
- 112.65
- Ask
- 112.95
- Low
- 112.47
- High
- 112.83
- Объем
- 202
- Дневное изменение
- -0.53%
- Месячное изменение
- -3.00%
- 6-месячное изменение
- 4.77%
- Годовое изменение
- 5.73%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%