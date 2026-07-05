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RWR: SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF

111.93 USD 1.32 (1.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RWR汇率已更改-1.17%。当日，交易品种以低点111.92和高点112.83进行交易。

关注SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

RWR新闻

常见问题解答

RWR股票今天的价格是多少？

SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF股票今天的定价为111.93。它在111.92 - 112.83范围内交易，昨天的收盘价为113.25，交易量达到823。RWR的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF股票是否支付股息？

SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF目前的价值为111.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.05%和USD。实时查看图表以跟踪RWR走势。

如何购买RWR股票？

您可以以111.93的当前价格购买SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF股票。订单通常设置在111.93或112.23附近，而823和-0.51%显示市场活动。立即关注RWR的实时图表更新。

如何投资RWR股票？

投资SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF需要考虑年度范围99.05 - 119.65和当前价格111.93。许多人在以111.93或112.23下订单之前，会比较-3.62%和。实时查看RWR价格图表，了解每日变化。

SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF的最高价格是119.65。在99.05 - 119.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF的绩效。

SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF股票的最低价格是多少？

SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF（RWR）的最低价格为99.05。将其与当前的111.93和99.05 - 119.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RWR股票是什么时候拆分的？

SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、113.25和5.05%中可见。

日范围
111.92 112.83
年范围
99.05 119.65
前一天收盘价
113.25
开盘价
112.50
卖价
111.93
买价
112.23
最低价
111.92
最高价
112.83
交易量
823
日变化
-1.17%
月变化
-3.62%
6个月变化
4.10%
年变化
5.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%