RWR: SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF
今日RWR汇率已更改-1.17%。当日，交易品种以低点111.92和高点112.83进行交易。
关注SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RWR新闻
- Nearly A Third Of Tech Has Raised Guidance
- Return Of The Bad News Bulls
- Healthpeak Properties: A Well-Covered 5.6% Yield, But Life Science Recovery Remains Key
- A Hawkish Hold, A Steeper Curve
- The Resilient Rally: Can Markets Continue To Climb Amid Uncertainty?
- Market Cap Of New Homes Continues Stumbling As Mortgage Rates Rise
- Real Estate's Penthouse View
- Weekly Market Pulse: The Forgotten Asset
- The Fed’s Crude Dilemma
- New Home Sales Unexpectedly Rise 1.6% In June
- The REIT Recovery Broadens Beyond Rates
- Disinflation Meets Escalation
- Housing Starts Jump 19% In June
- Building Permits Fall 3.0% In June
- Pending Home Sales Sink 5% In June
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit 5-Year Low
- Home Affordability: Better Than Headlines Suggest
- NAHB Housing Market Index: Affordability Challenges Pull Down Builder Sentiment
- The Truce Is Loose
- This Week's Market Wrap: Oil Shocks, AI Volatility, And A Resilient Economy
- Existing Single-Family Homes Supply Jumps To 10-Year High, Sales Slip, Mortgage Rates Rise
- Existing Home Sales Drop In June As Median Prices Hit All-Time High
- Why I'm Buying Healthcare REITs Before Wall Street Does
- Sparks From The Warsh Fed
常见问题解答
RWR股票今天的价格是多少？
SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF股票今天的定价为111.93。它在111.92 - 112.83范围内交易，昨天的收盘价为113.25，交易量达到823。RWR的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF股票是否支付股息？
SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF目前的价值为111.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.05%和USD。实时查看图表以跟踪RWR走势。
如何购买RWR股票？
您可以以111.93的当前价格购买SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF股票。订单通常设置在111.93或112.23附近，而823和-0.51%显示市场活动。立即关注RWR的实时图表更新。
如何投资RWR股票？
投资SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF需要考虑年度范围99.05 - 119.65和当前价格111.93。许多人在以111.93或112.23下订单之前，会比较-3.62%和。实时查看RWR价格图表，了解每日变化。
SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF的最高价格是119.65。在99.05 - 119.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF的绩效。
SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF股票的最低价格是多少？
SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF（RWR）的最低价格为99.05。将其与当前的111.93和99.05 - 119.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RWR股票是什么时候拆分的？
SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、113.25和5.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 113.25
- 开盘价
- 112.50
- 卖价
- 111.93
- 买价
- 112.23
- 最低价
- 111.92
- 最高价
- 112.83
- 交易量
- 823
- 日变化
- -1.17%
- 月变化
- -3.62%
- 6个月变化
- 4.10%
- 年变化
- 5.05%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%