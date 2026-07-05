RWR股票今天的价格是多少？ SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF股票今天的定价为111.93。它在111.92 - 112.83范围内交易，昨天的收盘价为113.25，交易量达到823。RWR的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF股票是否支付股息？ SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF目前的价值为111.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.05%和USD。实时查看图表以跟踪RWR走势。

如何购买RWR股票？ 您可以以111.93的当前价格购买SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF股票。订单通常设置在111.93或112.23附近，而823和-0.51%显示市场活动。立即关注RWR的实时图表更新。

如何投资RWR股票？ 投资SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF需要考虑年度范围99.05 - 119.65和当前价格111.93。许多人在以111.93或112.23下订单之前，会比较-3.62%和。实时查看RWR价格图表，了解每日变化。

SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF的最高价格是119.65。在99.05 - 119.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF的绩效。

SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF股票的最低价格是多少？ SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF（RWR）的最低价格为99.05。将其与当前的111.93和99.05 - 119.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。