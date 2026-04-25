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RWO: SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF
Курс RWO за сегодня изменился на -1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.01, а максимальная — 50.31.
Следите за динамикой SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RWO сегодня?
SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF (RWO) сегодня оценивается на уровне 50.22. Инструмент торгуется в пределах 50.01 - 50.31, вчерашнее закрытие составило 50.91, а торговый объем достиг 110. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RWO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF?
SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 50.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.49% и USD. Отслеживайте движения RWO на графике в реальном времени.
Как купить акции RWO?
Вы можете купить акции SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF (RWO) по текущей цене 50.22. Ордера обычно размещаются около 50.22 или 50.52, тогда как 110 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RWO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RWO?
Инвестирование в SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 44.86 - 52.25 и текущей цены 50.22. Многие сравнивают -1.72% и 1.59% перед размещением ордеров на 50.22 или 50.52. Изучайте ежедневные изменения цены RWO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF?
Самая высокая цена SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF (RWO) за последний год составила 52.25. Акции заметно колебались в пределах 44.86 - 52.25, сравнение с 50.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF?
Самая низкая цена SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF (RWO) за год составила 44.86. Сравнение с текущими 50.22 и 44.86 - 52.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RWO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RWO?
В прошлом SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.91 и 2.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.91
- Open
- 50.28
- Bid
- 50.22
- Ask
- 50.52
- Low
- 50.01
- High
- 50.31
- Объем
- 110
- Дневное изменение
- -1.36%
- Месячное изменение
- -1.72%
- 6-месячное изменение
- 1.59%
- Годовое изменение
- 2.49%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%