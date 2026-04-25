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RWO: SPDR全球房地产股指数ETF

49.74 USD 0.48 (0.96%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RWO汇率已更改-0.96%。当日，交易品种以低点49.71和高点50.09进行交易。

关注SPDR全球房地产股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RWO新闻

常见问题解答

RWO股票今天的价格是多少？

SPDR全球房地产股指数ETF股票今天的定价为49.74。它在49.71 - 50.09范围内交易，昨天的收盘价为50.22，交易量达到100。RWO的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR全球房地产股指数ETF股票是否支付股息？

SPDR全球房地产股指数ETF目前的价值为49.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.51%和USD。实时查看图表以跟踪RWO走势。

如何购买RWO股票？

您可以以49.74的当前价格购买SPDR全球房地产股指数ETF股票。订单通常设置在49.74或50.04附近，而100和-0.60%显示市场活动。立即关注RWO的实时图表更新。

如何投资RWO股票？

投资SPDR全球房地产股指数ETF需要考虑年度范围44.86 - 52.25和当前价格49.74。许多人在以49.74或50.04下订单之前，会比较-2.66%和。实时查看RWO价格图表，了解每日变化。

SPDR全球房地产股指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR全球房地产股指数ETF的最高价格是52.25。在44.86 - 52.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR全球房地产股指数ETF的绩效。

SPDR全球房地产股指数ETF股票的最低价格是多少？

SPDR全球房地产股指数ETF（RWO）的最低价格为44.86。将其与当前的49.74和44.86 - 52.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RWO股票是什么时候拆分的？

SPDR全球房地产股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.22和1.51%中可见。

日范围
49.71 50.09
年范围
44.86 52.25
前一天收盘价
50.22
开盘价
50.04
卖价
49.74
买价
50.04
最低价
49.71
最高价
50.09
交易量
100
日变化
-0.96%
月变化
-2.66%
6个月变化
0.62%
年变化
1.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%