- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RWM: ProShares Short Russell2000
Курс RWM за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.31, а максимальная — 13.41.
Следите за динамикой ProShares Short Russell2000. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RWM
- How The Iran War Could Trigger A Global Recession Hitting The U.S.
- The VIX Just Broke Under 20. Here’s What That Really Means.
- Stagflation First, Disinflation Later
- Oil Spike Lifts Recession Risk, But Outlook Still Depends On Broader Conditions
- Russell 2000 in Correction Zone: How to Benefit With ETFs
- Tehran Defies U.S. As Conflict Escalates And Markets Reel
- Above The Noise: Rethinking 2025 Narratives
- Real Income Continues To Rise
- Recession Risk Is Low, But Softer Labor Market Raises Red Flags
- Why I Think The S&P 500 Has Become Irrelevant, And What I'm Doing About It
- Promised Recession… So Where Is It?
- U.S. Recession Risk Is Still Low - Will It Last?
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RWM сегодня?
ProShares Short Russell2000 (RWM) сегодня оценивается на уровне 13.38. Инструмент торгуется в пределах 13.31 - 13.41, вчерашнее закрытие составило 13.31, а торговый объем достиг 2444. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RWM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short Russell2000?
ProShares Short Russell2000 в настоящее время оценивается в 13.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -24.11% и USD. Отслеживайте движения RWM на графике в реальном времени.
Как купить акции RWM?
Вы можете купить акции ProShares Short Russell2000 (RWM) по текущей цене 13.38. Ордера обычно размещаются около 13.38 или 13.68, тогда как 2444 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RWM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RWM?
Инвестирование в ProShares Short Russell2000 предполагает учет годового диапазона 13.19 - 17.79 и текущей цены 13.38. Многие сравнивают -2.41% и -14.78% перед размещением ордеров на 13.38 или 13.68. Изучайте ежедневные изменения цены RWM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short Russell2000?
Самая высокая цена ProShares Short Russell2000 (RWM) за последний год составила 17.79. Акции заметно колебались в пределах 13.19 - 17.79, сравнение с 13.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short Russell2000 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short Russell2000?
Самая низкая цена ProShares Short Russell2000 (RWM) за год составила 13.19. Сравнение с текущими 13.38 и 13.19 - 17.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RWM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RWM?
В прошлом ProShares Short Russell2000 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.31 и -24.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.31
- Open
- 13.36
- Bid
- 13.38
- Ask
- 13.68
- Low
- 13.31
- High
- 13.41
- Объем
- 2.444 K
- Дневное изменение
- 0.53%
- Месячное изменение
- -2.41%
- 6-месячное изменение
- -14.78%
- Годовое изменение
- -24.11%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%