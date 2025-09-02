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RWM: ProShares Short Russell2000

13.38 USD 0.07 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RWM за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.31, а максимальная — 13.41.

Следите за динамикой ProShares Short Russell2000. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RWM сегодня?

ProShares Short Russell2000 (RWM) сегодня оценивается на уровне 13.38. Инструмент торгуется в пределах 13.31 - 13.41, вчерашнее закрытие составило 13.31, а торговый объем достиг 2444. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RWM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short Russell2000?

ProShares Short Russell2000 в настоящее время оценивается в 13.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -24.11% и USD. Отслеживайте движения RWM на графике в реальном времени.

Как купить акции RWM?

Вы можете купить акции ProShares Short Russell2000 (RWM) по текущей цене 13.38. Ордера обычно размещаются около 13.38 или 13.68, тогда как 2444 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RWM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RWM?

Инвестирование в ProShares Short Russell2000 предполагает учет годового диапазона 13.19 - 17.79 и текущей цены 13.38. Многие сравнивают -2.41% и -14.78% перед размещением ордеров на 13.38 или 13.68. Изучайте ежедневные изменения цены RWM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short Russell2000?

Самая высокая цена ProShares Short Russell2000 (RWM) за последний год составила 17.79. Акции заметно колебались в пределах 13.19 - 17.79, сравнение с 13.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short Russell2000 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short Russell2000?

Самая низкая цена ProShares Short Russell2000 (RWM) за год составила 13.19. Сравнение с текущими 13.38 и 13.19 - 17.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RWM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RWM?

В прошлом ProShares Short Russell2000 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.31 и -24.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.31 13.41
Годовой диапазон
13.19 17.79
Предыдущее закрытие
13.31
Open
13.36
Bid
13.38
Ask
13.68
Low
13.31
High
13.41
Объем
2.444 K
Дневное изменение
0.53%
Месячное изменение
-2.41%
6-месячное изменение
-14.78%
Годовое изменение
-24.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%