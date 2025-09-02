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RWM: 罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空

13.33 USD 0.05 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RWM汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点13.29和高点13.35进行交易。

关注罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

RWM新闻

常见问题解答

RWM股票今天的价格是多少？

罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空股票今天的定价为13.33。它在13.29 - 13.35范围内交易，昨天的收盘价为13.38，交易量达到3846。RWM的实时价格图表显示了这些更新。

罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空股票是否支付股息？

罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空目前的价值为13.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.39%和USD。实时查看图表以跟踪RWM走势。

如何购买RWM股票？

您可以以13.33的当前价格购买罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空股票。订单通常设置在13.33或13.63附近，而3846和0.08%显示市场活动。立即关注RWM的实时图表更新。

如何投资RWM股票？

投资罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空需要考虑年度范围13.19 - 17.79和当前价格13.33。许多人在以13.33或13.63下订单之前，会比较-2.77%和。实时查看RWM价格图表，了解每日变化。

罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空股票的最高价格是多少？

在过去一年中，罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空的最高价格是17.79。在13.19 - 17.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空的绩效。

罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空股票的最低价格是多少？

罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空（RWM）的最低价格为13.19。将其与当前的13.33和13.19 - 17.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RWM股票是什么时候拆分的？

罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.38和-24.39%中可见。

日范围
13.29 13.35
年范围
13.19 17.79
前一天收盘价
13.38
开盘价
13.32
卖价
13.33
买价
13.63
最低价
13.29
最高价
13.35
交易量
3.846 K
日变化
-0.37%
月变化
-2.77%
6个月变化
-15.10%
年变化
-24.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%