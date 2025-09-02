RWM股票今天的价格是多少？ 罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空股票今天的定价为13.33。它在13.29 - 13.35范围内交易，昨天的收盘价为13.38，交易量达到3846。RWM的实时价格图表显示了这些更新。

罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空股票是否支付股息？ 罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空目前的价值为13.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.39%和USD。实时查看图表以跟踪RWM走势。

如何购买RWM股票？ 您可以以13.33的当前价格购买罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空股票。订单通常设置在13.33或13.63附近，而3846和0.08%显示市场活动。立即关注RWM的实时图表更新。

如何投资RWM股票？ 投资罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空需要考虑年度范围13.19 - 17.79和当前价格13.33。许多人在以13.33或13.63下订单之前，会比较-2.77%和。实时查看RWM价格图表，了解每日变化。

罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空的最高价格是17.79。在13.19 - 17.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空的绩效。

罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空股票的最低价格是多少？ 罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空（RWM）的最低价格为13.19。将其与当前的13.33和13.19 - 17.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。