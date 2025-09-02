RWM: 罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空
今日RWM汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点13.29和高点13.35进行交易。
关注罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RWM新闻
- How The Iran War Could Trigger A Global Recession Hitting The U.S.
- The VIX Just Broke Under 20. Here’s What That Really Means.
- Stagflation First, Disinflation Later
- Oil Spike Lifts Recession Risk, But Outlook Still Depends On Broader Conditions
- Russell 2000 in Correction Zone: How to Benefit With ETFs
- Tehran Defies U.S. As Conflict Escalates And Markets Reel
- Above The Noise: Rethinking 2025 Narratives
- Real Income Continues To Rise
- Recession Risk Is Low, But Softer Labor Market Raises Red Flags
- Why I Think The S&P 500 Has Become Irrelevant, And What I'm Doing About It
- Promised Recession… So Where Is It?
- U.S. Recession Risk Is Still Low - Will It Last?
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
常见问题解答
RWM股票今天的价格是多少？
罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空股票今天的定价为13.33。它在13.29 - 13.35范围内交易，昨天的收盘价为13.38，交易量达到3846。RWM的实时价格图表显示了这些更新。
罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空股票是否支付股息？
罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空目前的价值为13.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.39%和USD。实时查看图表以跟踪RWM走势。
如何购买RWM股票？
您可以以13.33的当前价格购买罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空股票。订单通常设置在13.33或13.63附近，而3846和0.08%显示市场活动。立即关注RWM的实时图表更新。
如何投资RWM股票？
投资罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空需要考虑年度范围13.19 - 17.79和当前价格13.33。许多人在以13.33或13.63下订单之前，会比较-2.77%和。实时查看RWM价格图表，了解每日变化。
罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空股票的最高价格是多少？
在过去一年中，罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空的最高价格是17.79。在13.19 - 17.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空的绩效。
罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空股票的最低价格是多少？
罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空（RWM）的最低价格为13.19。将其与当前的13.33和13.19 - 17.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RWM股票是什么时候拆分的？
罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.38和-24.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.38
- 开盘价
- 13.32
- 卖价
- 13.33
- 买价
- 13.63
- 最低价
- 13.29
- 最高价
- 13.35
- 交易量
- 3.846 K
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- -2.77%
- 6个月变化
- -15.10%
- 年变化
- -24.39%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%