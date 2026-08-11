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RWLC: Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

38.70 USD 0.22 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RWLC за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.47, а максимальная — 38.72.

Следите за динамикой Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RWLC сегодня?

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) сегодня оценивается на уровне 38.70. Инструмент торгуется в пределах 38.47 - 38.72, вчерашнее закрытие составило 38.48, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RWLC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF?

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF в настоящее время оценивается в 38.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.71% и USD. Отслеживайте движения RWLC на графике в реальном времени.

Как купить акции RWLC?

Вы можете купить акции Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) по текущей цене 38.70. Ордера обычно размещаются около 38.70 или 39.00, тогда как 11 и 0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RWLC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RWLC?

Инвестирование в Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF предполагает учет годового диапазона 31.11 - 41.00 и текущей цены 38.70. Многие сравнивают 2.57% и 15.90% перед размещением ордеров на 38.70 или 39.00. Изучайте ежедневные изменения цены RWLC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF?

Самая высокая цена Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) за последний год составила 41.00. Акции заметно колебались в пределах 31.11 - 41.00, сравнение с 38.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF?

Самая низкая цена Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) за год составила 31.11. Сравнение с текущими 38.70 и 31.11 - 41.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RWLC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RWLC?

В прошлом Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.48 и 1.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.47 38.72
Годовой диапазон
31.11 41.00
Предыдущее закрытие
38.48
Open
38.47
Bid
38.70
Ask
39.00
Low
38.47
High
38.72
Объем
11
Дневное изменение
0.57%
Месячное изменение
2.57%
6-месячное изменение
15.90%
Годовое изменение
1.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%