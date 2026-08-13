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RWLC: Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

38.58 USD 0.12 (0.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RWLC汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点38.50和高点38.73进行交易。

关注Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RWLC股票今天的价格是多少？

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF股票今天的定价为38.58。它在38.50 - 38.73范围内交易，昨天的收盘价为38.70，交易量达到19。RWLC的实时价格图表显示了这些更新。

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF股票是否支付股息？

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF目前的价值为38.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.39%和USD。实时查看图表以跟踪RWLC走势。

如何购买RWLC股票？

您可以以38.58的当前价格购买Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF股票。订单通常设置在38.58或38.88附近，而19和-0.18%显示市场活动。立即关注RWLC的实时图表更新。

如何投资RWLC股票？

投资Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF需要考虑年度范围31.11 - 41.00和当前价格38.58。许多人在以38.58或38.88下订单之前，会比较2.25%和。实时查看RWLC价格图表，了解每日变化。

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF的最高价格是41.00。在31.11 - 41.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF的绩效。

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF（RWLC）的最低价格为31.11。将其与当前的38.58和31.11 - 41.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWLC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RWLC股票是什么时候拆分的？

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.70和1.39%中可见。

日范围
38.50 38.73
年范围
31.11 41.00
前一天收盘价
38.70
开盘价
38.65
卖价
38.58
买价
38.88
最低价
38.50
最高价
38.73
交易量
19
日变化
-0.31%
月变化
2.25%
6个月变化
15.54%
年变化
1.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%