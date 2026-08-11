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RW: Rainwater Equity ETF

25.90 USD 0.13 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RW за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.90, а максимальная — 25.96.

Следите за динамикой Rainwater Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RW сегодня?

Rainwater Equity ETF (RW) сегодня оценивается на уровне 25.90. Инструмент торгуется в пределах 25.90 - 25.96, вчерашнее закрытие составило 26.03, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rainwater Equity ETF?

Rainwater Equity ETF в настоящее время оценивается в 25.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.86% и USD. Отслеживайте движения RW на графике в реальном времени.

Как купить акции RW?

Вы можете купить акции Rainwater Equity ETF (RW) по текущей цене 25.90. Ордера обычно размещаются около 25.90 или 26.20, тогда как 5 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RW?

Инвестирование в Rainwater Equity ETF предполагает учет годового диапазона 21.87 - 26.46 и текущей цены 25.90. Многие сравнивают 1.85% и 4.06% перед размещением ордеров на 25.90 или 26.20. Изучайте ежедневные изменения цены RW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rainwater Equity ETF?

Самая высокая цена Rainwater Equity ETF (RW) за последний год составила 26.46. Акции заметно колебались в пределах 21.87 - 26.46, сравнение с 26.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rainwater Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rainwater Equity ETF?

Самая низкая цена Rainwater Equity ETF (RW) за год составила 21.87. Сравнение с текущими 25.90 и 21.87 - 26.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RW?

В прошлом Rainwater Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.03 и 2.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.90 25.96
Годовой диапазон
21.87 26.46
Предыдущее закрытие
26.03
Open
25.96
Bid
25.90
Ask
26.20
Low
25.90
High
25.96
Объем
5
Дневное изменение
-0.50%
Месячное изменение
1.85%
6-месячное изменение
4.06%
Годовое изменение
2.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%