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RW: Rainwater Equity ETF
Курс RW за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.90, а максимальная — 25.96.
Следите за динамикой Rainwater Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RW сегодня?
Rainwater Equity ETF (RW) сегодня оценивается на уровне 25.90. Инструмент торгуется в пределах 25.90 - 25.96, вчерашнее закрытие составило 26.03, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rainwater Equity ETF?
Rainwater Equity ETF в настоящее время оценивается в 25.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.86% и USD. Отслеживайте движения RW на графике в реальном времени.
Как купить акции RW?
Вы можете купить акции Rainwater Equity ETF (RW) по текущей цене 25.90. Ордера обычно размещаются около 25.90 или 26.20, тогда как 5 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RW?
Инвестирование в Rainwater Equity ETF предполагает учет годового диапазона 21.87 - 26.46 и текущей цены 25.90. Многие сравнивают 1.85% и 4.06% перед размещением ордеров на 25.90 или 26.20. Изучайте ежедневные изменения цены RW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Rainwater Equity ETF?
Самая высокая цена Rainwater Equity ETF (RW) за последний год составила 26.46. Акции заметно колебались в пределах 21.87 - 26.46, сравнение с 26.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rainwater Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Rainwater Equity ETF?
Самая низкая цена Rainwater Equity ETF (RW) за год составила 21.87. Сравнение с текущими 25.90 и 21.87 - 26.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RW?
В прошлом Rainwater Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.03 и 2.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.03
- Open
- 25.96
- Bid
- 25.90
- Ask
- 26.20
- Low
- 25.90
- High
- 25.96
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- 1.85%
- 6-месячное изменение
- 4.06%
- Годовое изменение
- 2.86%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%