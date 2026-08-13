报价部分
货币 / RW
回到股票

RW: Rainwater Equity ETF

25.90 USD 0.13 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RW汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点25.90和高点25.96进行交易。

关注Rainwater Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RW股票今天的价格是多少？

Rainwater Equity ETF股票今天的定价为25.90。它在25.90 - 25.96范围内交易，昨天的收盘价为26.03，交易量达到5。RW的实时价格图表显示了这些更新。

Rainwater Equity ETF股票是否支付股息？

Rainwater Equity ETF目前的价值为25.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.86%和USD。实时查看图表以跟踪RW走势。

如何购买RW股票？

您可以以25.90的当前价格购买Rainwater Equity ETF股票。订单通常设置在25.90或26.20附近，而5和-0.23%显示市场活动。立即关注RW的实时图表更新。

如何投资RW股票？

投资Rainwater Equity ETF需要考虑年度范围21.87 - 26.46和当前价格25.90。许多人在以25.90或26.20下订单之前，会比较1.85%和。实时查看RW价格图表，了解每日变化。

Rainwater Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rainwater Equity ETF的最高价格是26.46。在21.87 - 26.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rainwater Equity ETF的绩效。

Rainwater Equity ETF股票的最低价格是多少？

Rainwater Equity ETF（RW）的最低价格为21.87。将其与当前的25.90和21.87 - 26.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RW股票是什么时候拆分的？

Rainwater Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.03和2.86%中可见。

日范围
25.90 25.96
年范围
21.87 26.46
前一天收盘价
26.03
开盘价
25.96
卖价
25.90
买价
26.20
最低价
25.90
最高价
25.96
交易量
5
日变化
-0.50%
月变化
1.85%
6个月变化
4.06%
年变化
2.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%