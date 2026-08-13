RW: Rainwater Equity ETF
今日RW汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点25.90和高点25.96进行交易。
关注Rainwater Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RW股票今天的价格是多少？
Rainwater Equity ETF股票今天的定价为25.90。它在25.90 - 25.96范围内交易，昨天的收盘价为26.03，交易量达到5。RW的实时价格图表显示了这些更新。
Rainwater Equity ETF股票是否支付股息？
Rainwater Equity ETF目前的价值为25.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.86%和USD。实时查看图表以跟踪RW走势。
如何购买RW股票？
您可以以25.90的当前价格购买Rainwater Equity ETF股票。订单通常设置在25.90或26.20附近，而5和-0.23%显示市场活动。立即关注RW的实时图表更新。
如何投资RW股票？
投资Rainwater Equity ETF需要考虑年度范围21.87 - 26.46和当前价格25.90。许多人在以25.90或26.20下订单之前，会比较1.85%和。实时查看RW价格图表，了解每日变化。
Rainwater Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Rainwater Equity ETF的最高价格是26.46。在21.87 - 26.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rainwater Equity ETF的绩效。
Rainwater Equity ETF股票的最低价格是多少？
Rainwater Equity ETF（RW）的最低价格为21.87。将其与当前的25.90和21.87 - 26.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RW股票是什么时候拆分的？
Rainwater Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.03和2.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.03
- 开盘价
- 25.96
- 卖价
- 25.90
- 买价
- 26.20
- 最低价
- 25.90
- 最高价
- 25.96
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.50%
- 月变化
- 1.85%
- 6个月变化
- 4.06%
- 年变化
- 2.86%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%