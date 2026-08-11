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RVER: Trenchless Fund ETF

36.87 USD 0.08 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RVER за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.87, а максимальная — 37.02.

Следите за динамикой Trenchless Fund ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RVER сегодня?

Trenchless Fund ETF (RVER) сегодня оценивается на уровне 36.87. Инструмент торгуется в пределах 36.87 - 37.02, вчерашнее закрытие составило 36.79, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RVER в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trenchless Fund ETF?

Trenchless Fund ETF в настоящее время оценивается в 36.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.88% и USD. Отслеживайте движения RVER на графике в реальном времени.

Как купить акции RVER?

Вы можете купить акции Trenchless Fund ETF (RVER) по текущей цене 36.87. Ордера обычно размещаются около 36.87 или 37.17, тогда как 7 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RVER на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RVER?

Инвестирование в Trenchless Fund ETF предполагает учет годового диапазона 26.82 - 38.92 и текущей цены 36.87. Многие сравнивают 7.90% и 27.34% перед размещением ордеров на 36.87 или 37.17. Изучайте ежедневные изменения цены RVER на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Trenchless Fund ETF?

Самая высокая цена Trenchless Fund ETF (RVER) за последний год составила 38.92. Акции заметно колебались в пределах 26.82 - 38.92, сравнение с 36.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trenchless Fund ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Trenchless Fund ETF?

Самая низкая цена Trenchless Fund ETF (RVER) за год составила 26.82. Сравнение с текущими 36.87 и 26.82 - 38.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RVER во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RVER?

В прошлом Trenchless Fund ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.79 и 25.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.87 37.02
Годовой диапазон
26.82 38.92
Предыдущее закрытие
36.79
Open
37.02
Bid
36.87
Ask
37.17
Low
36.87
High
37.02
Объем
7
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
7.90%
6-месячное изменение
27.34%
Годовое изменение
25.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%