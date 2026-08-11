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RVER: Trenchless Fund ETF
Курс RVER за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.87, а максимальная — 37.02.
Следите за динамикой Trenchless Fund ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RVER сегодня?
Trenchless Fund ETF (RVER) сегодня оценивается на уровне 36.87. Инструмент торгуется в пределах 36.87 - 37.02, вчерашнее закрытие составило 36.79, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RVER в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trenchless Fund ETF?
Trenchless Fund ETF в настоящее время оценивается в 36.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.88% и USD. Отслеживайте движения RVER на графике в реальном времени.
Как купить акции RVER?
Вы можете купить акции Trenchless Fund ETF (RVER) по текущей цене 36.87. Ордера обычно размещаются около 36.87 или 37.17, тогда как 7 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RVER на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RVER?
Инвестирование в Trenchless Fund ETF предполагает учет годового диапазона 26.82 - 38.92 и текущей цены 36.87. Многие сравнивают 7.90% и 27.34% перед размещением ордеров на 36.87 или 37.17. Изучайте ежедневные изменения цены RVER на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Trenchless Fund ETF?
Самая высокая цена Trenchless Fund ETF (RVER) за последний год составила 38.92. Акции заметно колебались в пределах 26.82 - 38.92, сравнение с 36.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trenchless Fund ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Trenchless Fund ETF?
Самая низкая цена Trenchless Fund ETF (RVER) за год составила 26.82. Сравнение с текущими 36.87 и 26.82 - 38.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RVER во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RVER?
В прошлом Trenchless Fund ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.79 и 25.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.79
- Open
- 37.02
- Bid
- 36.87
- Ask
- 37.17
- Low
- 36.87
- High
- 37.02
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 7.90%
- 6-месячное изменение
- 27.34%
- Годовое изменение
- 25.88%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%