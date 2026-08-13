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RVER: Trenchless Fund ETF

36.90 USD 0.03 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RVER汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点36.78和高点37.01进行交易。

关注Trenchless Fund ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RVER股票今天的价格是多少？

Trenchless Fund ETF股票今天的定价为36.90。它在36.78 - 37.01范围内交易，昨天的收盘价为36.87，交易量达到8。RVER的实时价格图表显示了这些更新。

Trenchless Fund ETF股票是否支付股息？

Trenchless Fund ETF目前的价值为36.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.98%和USD。实时查看图表以跟踪RVER走势。

如何购买RVER股票？

您可以以36.90的当前价格购买Trenchless Fund ETF股票。订单通常设置在36.90或37.20附近，而8和-0.30%显示市场活动。立即关注RVER的实时图表更新。

如何投资RVER股票？

投资Trenchless Fund ETF需要考虑年度范围26.82 - 38.92和当前价格36.90。许多人在以36.90或37.20下订单之前，会比较7.99%和。实时查看RVER价格图表，了解每日变化。

Trenchless Fund ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Trenchless Fund ETF的最高价格是38.92。在26.82 - 38.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Trenchless Fund ETF的绩效。

Trenchless Fund ETF股票的最低价格是多少？

Trenchless Fund ETF（RVER）的最低价格为26.82。将其与当前的36.90和26.82 - 38.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RVER在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RVER股票是什么时候拆分的？

Trenchless Fund ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.87和25.98%中可见。

日范围
36.78 37.01
年范围
26.82 38.92
前一天收盘价
36.87
开盘价
37.01
卖价
36.90
买价
37.20
最低价
36.78
最高价
37.01
交易量
8
日变化
0.08%
月变化
7.99%
6个月变化
27.44%
年变化
25.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%