RVER: Trenchless Fund ETF
今日RVER汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点36.78和高点37.01进行交易。
关注Trenchless Fund ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- MN
常见问题解答
RVER股票今天的价格是多少？
Trenchless Fund ETF股票今天的定价为36.90。它在36.78 - 37.01范围内交易，昨天的收盘价为36.87，交易量达到8。RVER的实时价格图表显示了这些更新。
Trenchless Fund ETF股票是否支付股息？
Trenchless Fund ETF目前的价值为36.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.98%和USD。实时查看图表以跟踪RVER走势。
如何购买RVER股票？
您可以以36.90的当前价格购买Trenchless Fund ETF股票。订单通常设置在36.90或37.20附近，而8和-0.30%显示市场活动。立即关注RVER的实时图表更新。
如何投资RVER股票？
投资Trenchless Fund ETF需要考虑年度范围26.82 - 38.92和当前价格36.90。许多人在以36.90或37.20下订单之前，会比较7.99%和。实时查看RVER价格图表，了解每日变化。
Trenchless Fund ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Trenchless Fund ETF的最高价格是38.92。在26.82 - 38.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Trenchless Fund ETF的绩效。
Trenchless Fund ETF股票的最低价格是多少？
Trenchless Fund ETF（RVER）的最低价格为26.82。将其与当前的36.90和26.82 - 38.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RVER在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RVER股票是什么时候拆分的？
Trenchless Fund ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.87和25.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.87
- 开盘价
- 37.01
- 卖价
- 36.90
- 买价
- 37.20
- 最低价
- 36.78
- 最高价
- 37.01
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 7.99%
- 6个月变化
- 27.44%
- 年变化
- 25.98%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%