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RUNN: Running Oak Efficient Growth ETF
Курс RUNN за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.22, а максимальная — 35.48.
Следите за динамикой Running Oak Efficient Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RUNN сегодня?
Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) сегодня оценивается на уровне 35.46. Инструмент торгуется в пределах 35.22 - 35.48, вчерашнее закрытие составило 35.32, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RUNN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Running Oak Efficient Growth ETF?
Running Oak Efficient Growth ETF в настоящее время оценивается в 35.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.50% и USD. Отслеживайте движения RUNN на графике в реальном времени.
Как купить акции RUNN?
Вы можете купить акции Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) по текущей цене 35.46. Ордера обычно размещаются около 35.46 или 35.76, тогда как 47 и 0.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RUNN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RUNN?
Инвестирование в Running Oak Efficient Growth ETF предполагает учет годового диапазона 31.45 - 35.73 и текущей цены 35.46. Многие сравнивают 4.36% и 3.90% перед размещением ордеров на 35.46 или 35.76. Изучайте ежедневные изменения цены RUNN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Running Oak Efficient Growth ETF?
Самая высокая цена Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) за последний год составила 35.73. Акции заметно колебались в пределах 31.45 - 35.73, сравнение с 35.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Running Oak Efficient Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Running Oak Efficient Growth ETF?
Самая низкая цена Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) за год составила 31.45. Сравнение с текущими 35.46 и 31.45 - 35.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RUNN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RUNN?
В прошлом Running Oak Efficient Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.32 и 3.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.32
- Open
- 35.22
- Bid
- 35.46
- Ask
- 35.76
- Low
- 35.22
- High
- 35.48
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- 4.36%
- 6-месячное изменение
- 3.90%
- Годовое изменение
- 3.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%