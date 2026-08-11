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RUNN: Running Oak Efficient Growth ETF

35.46 USD 0.14 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RUNN за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.22, а максимальная — 35.48.

Следите за динамикой Running Oak Efficient Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RUNN сегодня?

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) сегодня оценивается на уровне 35.46. Инструмент торгуется в пределах 35.22 - 35.48, вчерашнее закрытие составило 35.32, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RUNN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Running Oak Efficient Growth ETF?

Running Oak Efficient Growth ETF в настоящее время оценивается в 35.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.50% и USD. Отслеживайте движения RUNN на графике в реальном времени.

Как купить акции RUNN?

Вы можете купить акции Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) по текущей цене 35.46. Ордера обычно размещаются около 35.46 или 35.76, тогда как 47 и 0.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RUNN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RUNN?

Инвестирование в Running Oak Efficient Growth ETF предполагает учет годового диапазона 31.45 - 35.73 и текущей цены 35.46. Многие сравнивают 4.36% и 3.90% перед размещением ордеров на 35.46 или 35.76. Изучайте ежедневные изменения цены RUNN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Running Oak Efficient Growth ETF?

Самая высокая цена Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) за последний год составила 35.73. Акции заметно колебались в пределах 31.45 - 35.73, сравнение с 35.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Running Oak Efficient Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Running Oak Efficient Growth ETF?

Самая низкая цена Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) за год составила 31.45. Сравнение с текущими 35.46 и 31.45 - 35.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RUNN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RUNN?

В прошлом Running Oak Efficient Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.32 и 3.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.22 35.48
Годовой диапазон
31.45 35.73
Предыдущее закрытие
35.32
Open
35.22
Bid
35.46
Ask
35.76
Low
35.22
High
35.48
Объем
47
Дневное изменение
0.40%
Месячное изменение
4.36%
6-месячное изменение
3.90%
Годовое изменение
3.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%