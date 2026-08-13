RUNN: Running Oak Efficient Growth ETF
今日RUNN汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点35.45和高点35.62进行交易。
关注Running Oak Efficient Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RUNN股票今天的价格是多少？
Running Oak Efficient Growth ETF股票今天的定价为35.45。它在35.45 - 35.62范围内交易，昨天的收盘价为35.46，交易量达到40。RUNN的实时价格图表显示了这些更新。
Running Oak Efficient Growth ETF股票是否支付股息？
Running Oak Efficient Growth ETF目前的价值为35.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.47%和USD。实时查看图表以跟踪RUNN走势。
如何购买RUNN股票？
您可以以35.45的当前价格购买Running Oak Efficient Growth ETF股票。订单通常设置在35.45或35.75附近，而40和-0.11%显示市场活动。立即关注RUNN的实时图表更新。
如何投资RUNN股票？
投资Running Oak Efficient Growth ETF需要考虑年度范围31.45 - 35.73和当前价格35.45。许多人在以35.45或35.75下订单之前，会比较4.33%和。实时查看RUNN价格图表，了解每日变化。
Running Oak Efficient Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Running Oak Efficient Growth ETF的最高价格是35.73。在31.45 - 35.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Running Oak Efficient Growth ETF的绩效。
Running Oak Efficient Growth ETF股票的最低价格是多少？
Running Oak Efficient Growth ETF（RUNN）的最低价格为31.45。将其与当前的35.45和31.45 - 35.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RUNN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RUNN股票是什么时候拆分的？
Running Oak Efficient Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.46和3.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.46
- 开盘价
- 35.49
- 卖价
- 35.45
- 买价
- 35.75
- 最低价
- 35.45
- 最高价
- 35.62
- 交易量
- 40
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 4.33%
- 6个月变化
- 3.87%
- 年变化
- 3.47%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%