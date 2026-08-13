RUNN股票今天的价格是多少？ Running Oak Efficient Growth ETF股票今天的定价为35.45。它在35.45 - 35.62范围内交易，昨天的收盘价为35.46，交易量达到40。RUNN的实时价格图表显示了这些更新。

Running Oak Efficient Growth ETF股票是否支付股息？ Running Oak Efficient Growth ETF目前的价值为35.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.47%和USD。实时查看图表以跟踪RUNN走势。

如何购买RUNN股票？ 您可以以35.45的当前价格购买Running Oak Efficient Growth ETF股票。订单通常设置在35.45或35.75附近，而40和-0.11%显示市场活动。立即关注RUNN的实时图表更新。

如何投资RUNN股票？ 投资Running Oak Efficient Growth ETF需要考虑年度范围31.45 - 35.73和当前价格35.45。许多人在以35.45或35.75下订单之前，会比较4.33%和。实时查看RUNN价格图表，了解每日变化。

Running Oak Efficient Growth ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Running Oak Efficient Growth ETF的最高价格是35.73。在31.45 - 35.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Running Oak Efficient Growth ETF的绩效。

Running Oak Efficient Growth ETF股票的最低价格是多少？ Running Oak Efficient Growth ETF（RUNN）的最低价格为31.45。将其与当前的35.45和31.45 - 35.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RUNN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。