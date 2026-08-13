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RUNN: Running Oak Efficient Growth ETF

35.45 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RUNN汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点35.45和高点35.62进行交易。

关注Running Oak Efficient Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RUNN股票今天的价格是多少？

Running Oak Efficient Growth ETF股票今天的定价为35.45。它在35.45 - 35.62范围内交易，昨天的收盘价为35.46，交易量达到40。RUNN的实时价格图表显示了这些更新。

Running Oak Efficient Growth ETF股票是否支付股息？

Running Oak Efficient Growth ETF目前的价值为35.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.47%和USD。实时查看图表以跟踪RUNN走势。

如何购买RUNN股票？

您可以以35.45的当前价格购买Running Oak Efficient Growth ETF股票。订单通常设置在35.45或35.75附近，而40和-0.11%显示市场活动。立即关注RUNN的实时图表更新。

如何投资RUNN股票？

投资Running Oak Efficient Growth ETF需要考虑年度范围31.45 - 35.73和当前价格35.45。许多人在以35.45或35.75下订单之前，会比较4.33%和。实时查看RUNN价格图表，了解每日变化。

Running Oak Efficient Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Running Oak Efficient Growth ETF的最高价格是35.73。在31.45 - 35.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Running Oak Efficient Growth ETF的绩效。

Running Oak Efficient Growth ETF股票的最低价格是多少？

Running Oak Efficient Growth ETF（RUNN）的最低价格为31.45。将其与当前的35.45和31.45 - 35.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RUNN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RUNN股票是什么时候拆分的？

Running Oak Efficient Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.46和3.47%中可见。

日范围
35.45 35.62
年范围
31.45 35.73
前一天收盘价
35.46
开盘价
35.49
卖价
35.45
买价
35.75
最低价
35.45
最高价
35.62
交易量
40
日变化
-0.03%
月变化
4.33%
6个月变化
3.87%
年变化
3.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%