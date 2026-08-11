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RUBI: Rubico Inc.
Курс RUBI за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.15, а максимальная — 2.26.
Следите за динамикой Rubico Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RUBI сегодня?
Rubico Inc. (RUBI) сегодня оценивается на уровне 2.22. Инструмент торгуется в пределах 2.15 - 2.26, вчерашнее закрытие составило 2.24, а торговый объем достиг 103. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RUBI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rubico Inc.?
Rubico Inc. в настоящее время оценивается в 2.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.38% и USD. Отслеживайте движения RUBI на графике в реальном времени.
Как купить акции RUBI?
Вы можете купить акции Rubico Inc. (RUBI) по текущей цене 2.22. Ордера обычно размещаются около 2.22 или 2.52, тогда как 103 и -1.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RUBI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RUBI?
Инвестирование в Rubico Inc. предполагает учет годового диапазона 0.13 - 6.69 и текущей цены 2.22. Многие сравнивают -10.12% и 72.09% перед размещением ордеров на 2.22 или 2.52. Изучайте ежедневные изменения цены RUBI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Rubico Inc.?
Самая высокая цена Rubico Inc. (RUBI) за последний год составила 6.69. Акции заметно колебались в пределах 0.13 - 6.69, сравнение с 2.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rubico Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Rubico Inc.?
Самая низкая цена Rubico Inc. (RUBI) за год составила 0.13. Сравнение с текущими 2.22 и 0.13 - 6.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RUBI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RUBI?
В прошлом Rubico Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.24 и -18.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.24
- Open
- 2.25
- Bid
- 2.22
- Ask
- 2.52
- Low
- 2.15
- High
- 2.26
- Объем
- 103
- Дневное изменение
- -0.89%
- Месячное изменение
- -10.12%
- 6-месячное изменение
- 72.09%
- Годовое изменение
- -18.38%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%