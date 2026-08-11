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RUBI: Rubico Inc.

2.22 USD 0.02 (0.89%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RUBI за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.15, а максимальная — 2.26.

Следите за динамикой Rubico Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RUBI сегодня?

Rubico Inc. (RUBI) сегодня оценивается на уровне 2.22. Инструмент торгуется в пределах 2.15 - 2.26, вчерашнее закрытие составило 2.24, а торговый объем достиг 103. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RUBI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rubico Inc.?

Rubico Inc. в настоящее время оценивается в 2.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.38% и USD. Отслеживайте движения RUBI на графике в реальном времени.

Как купить акции RUBI?

Вы можете купить акции Rubico Inc. (RUBI) по текущей цене 2.22. Ордера обычно размещаются около 2.22 или 2.52, тогда как 103 и -1.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RUBI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RUBI?

Инвестирование в Rubico Inc. предполагает учет годового диапазона 0.13 - 6.69 и текущей цены 2.22. Многие сравнивают -10.12% и 72.09% перед размещением ордеров на 2.22 или 2.52. Изучайте ежедневные изменения цены RUBI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rubico Inc.?

Самая высокая цена Rubico Inc. (RUBI) за последний год составила 6.69. Акции заметно колебались в пределах 0.13 - 6.69, сравнение с 2.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rubico Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rubico Inc.?

Самая низкая цена Rubico Inc. (RUBI) за год составила 0.13. Сравнение с текущими 2.22 и 0.13 - 6.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RUBI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RUBI?

В прошлом Rubico Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.24 и -18.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.15 2.26
Годовой диапазон
0.13 6.69
Предыдущее закрытие
2.24
Open
2.25
Bid
2.22
Ask
2.52
Low
2.15
High
2.26
Объем
103
Дневное изменение
-0.89%
Месячное изменение
-10.12%
6-месячное изменение
72.09%
Годовое изменение
-18.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%