Курс RUBI за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.15, а максимальная — 2.26.

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