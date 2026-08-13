RUBI股票今天的价格是多少？ Rubico Inc.股票今天的定价为2.27。它在2.17 - 2.29范围内交易，昨天的收盘价为2.22，交易量达到73。RUBI的实时价格图表显示了这些更新。

Rubico Inc.股票是否支付股息？ Rubico Inc.目前的价值为2.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.54%和USD。实时查看图表以跟踪RUBI走势。

如何购买RUBI股票？ 您可以以2.27的当前价格购买Rubico Inc.股票。订单通常设置在2.27或2.57附近，而73和0.89%显示市场活动。立即关注RUBI的实时图表更新。

如何投资RUBI股票？ 投资Rubico Inc.需要考虑年度范围0.13 - 6.69和当前价格2.27。许多人在以2.27或2.57下订单之前，会比较-8.10%和。实时查看RUBI价格图表，了解每日变化。

Rubico Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Rubico Inc.的最高价格是6.69。在0.13 - 6.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rubico Inc.的绩效。

Rubico Inc.股票的最低价格是多少？ Rubico Inc.（RUBI）的最低价格为0.13。将其与当前的2.27和0.13 - 6.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RUBI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。