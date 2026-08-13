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RUBI: Rubico Inc.

2.27 USD 0.05 (2.25%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RUBI汇率已更改2.25%。当日，交易品种以低点2.17和高点2.29进行交易。

关注Rubico Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

RUBI股票今天的价格是多少？

Rubico Inc.股票今天的定价为2.27。它在2.17 - 2.29范围内交易，昨天的收盘价为2.22，交易量达到73。RUBI的实时价格图表显示了这些更新。

Rubico Inc.股票是否支付股息？

Rubico Inc.目前的价值为2.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.54%和USD。实时查看图表以跟踪RUBI走势。

如何购买RUBI股票？

您可以以2.27的当前价格购买Rubico Inc.股票。订单通常设置在2.27或2.57附近，而73和0.89%显示市场活动。立即关注RUBI的实时图表更新。

如何投资RUBI股票？

投资Rubico Inc.需要考虑年度范围0.13 - 6.69和当前价格2.27。许多人在以2.27或2.57下订单之前，会比较-8.10%和。实时查看RUBI价格图表，了解每日变化。

Rubico Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rubico Inc.的最高价格是6.69。在0.13 - 6.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rubico Inc.的绩效。

Rubico Inc.股票的最低价格是多少？

Rubico Inc.（RUBI）的最低价格为0.13。将其与当前的2.27和0.13 - 6.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RUBI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RUBI股票是什么时候拆分的？

Rubico Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.22和-16.54%中可见。

日范围
2.17 2.29
年范围
0.13 6.69
前一天收盘价
2.22
开盘价
2.25
卖价
2.27
买价
2.57
最低价
2.17
最高价
2.29
交易量
73
日变化
2.25%
月变化
-8.10%
6个月变化
75.97%
年变化
-16.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%