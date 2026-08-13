RUBI: Rubico Inc.
今日RUBI汇率已更改2.25%。当日，交易品种以低点2.17和高点2.29进行交易。
关注Rubico Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
RUBI股票今天的价格是多少？
Rubico Inc.股票今天的定价为2.27。它在2.17 - 2.29范围内交易，昨天的收盘价为2.22，交易量达到73。RUBI的实时价格图表显示了这些更新。
Rubico Inc.股票是否支付股息？
Rubico Inc.目前的价值为2.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.54%和USD。实时查看图表以跟踪RUBI走势。
如何购买RUBI股票？
您可以以2.27的当前价格购买Rubico Inc.股票。订单通常设置在2.27或2.57附近，而73和0.89%显示市场活动。立即关注RUBI的实时图表更新。
如何投资RUBI股票？
投资Rubico Inc.需要考虑年度范围0.13 - 6.69和当前价格2.27。许多人在以2.27或2.57下订单之前，会比较-8.10%和。实时查看RUBI价格图表，了解每日变化。
Rubico Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Rubico Inc.的最高价格是6.69。在0.13 - 6.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rubico Inc.的绩效。
Rubico Inc.股票的最低价格是多少？
Rubico Inc.（RUBI）的最低价格为0.13。将其与当前的2.27和0.13 - 6.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RUBI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RUBI股票是什么时候拆分的？
Rubico Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.22和-16.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.22
- 开盘价
- 2.25
- 卖价
- 2.27
- 买价
- 2.57
- 最低价
- 2.17
- 最高价
- 2.29
- 交易量
- 73
- 日变化
- 2.25%
- 月变化
- -8.10%
- 6个月变化
- 75.97%
- 年变化
- -16.54%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%