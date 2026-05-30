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RSPR: Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

36.24 USD 0.61 (1.66%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RSPR за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.21, а максимальная — 36.48.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RSPR сегодня?

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) сегодня оценивается на уровне 36.24. Инструмент торгуется в пределах 36.21 - 36.48, вчерашнее закрытие составило 36.85, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RSPR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF?

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 36.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.23% и USD. Отслеживайте движения RSPR на графике в реальном времени.

Как купить акции RSPR?

Вы можете купить акции Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) по текущей цене 36.24. Ордера обычно размещаются около 36.24 или 36.54, тогда как 9 и -0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RSPR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RSPR?

Инвестирование в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 32.41 - 38.01 и текущей цены 36.24. Многие сравнивают -2.74% и 1.85% перед размещением ордеров на 36.24 или 36.54. Изучайте ежедневные изменения цены RSPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) за последний год составила 38.01. Акции заметно колебались в пределах 32.41 - 38.01, сравнение с 36.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) за год составила 32.41. Сравнение с текущими 36.24 и 32.41 - 38.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RSPR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RSPR?

В прошлом Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.85 и 2.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.21 36.48
Годовой диапазон
32.41 38.01
Предыдущее закрытие
36.85
Open
36.48
Bid
36.24
Ask
36.54
Low
36.21
High
36.48
Объем
9
Дневное изменение
-1.66%
Месячное изменение
-2.74%
6-месячное изменение
1.85%
Годовое изменение
2.23%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%