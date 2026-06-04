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RSPR: Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

36.05 USD 0.19 (0.52%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RSPR汇率已更改-0.52%。当日，交易品种以低点35.94和高点36.35进行交易。

关注Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RSPR新闻

常见问题解答

RSPR股票今天的价格是多少？

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF股票今天的定价为36.05。它在35.94 - 36.35范围内交易，昨天的收盘价为36.24，交易量达到17。RSPR的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF目前的价值为36.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.69%和USD。实时查看图表以跟踪RSPR走势。

如何购买RSPR股票？

您可以以36.05的当前价格购买Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF股票。订单通常设置在36.05或36.35附近，而17和-0.39%显示市场活动。立即关注RSPR的实时图表更新。

如何投资RSPR股票？

投资Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF需要考虑年度范围32.41 - 38.01和当前价格36.05。许多人在以36.05或36.35下订单之前，会比较-3.25%和。实时查看RSPR价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF的最高价格是38.01。在32.41 - 38.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF的绩效。

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF（RSPR）的最低价格为32.41。将其与当前的36.05和32.41 - 38.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RSPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RSPR股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.24和1.69%中可见。

日范围
35.94 36.35
年范围
32.41 38.01
前一天收盘价
36.24
开盘价
36.19
卖价
36.05
买价
36.35
最低价
35.94
最高价
36.35
交易量
17
日变化
-0.52%
月变化
-3.25%
6个月变化
1.32%
年变化
1.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%