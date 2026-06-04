RSPR: Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
今日RSPR汇率已更改-0.52%。当日，交易品种以低点35.94和高点36.35进行交易。
关注Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
RSPR股票今天的价格是多少？
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF股票今天的定价为36.05。它在35.94 - 36.35范围内交易，昨天的收盘价为36.24，交易量达到17。RSPR的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF股票是否支付股息？
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF目前的价值为36.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.69%和USD。实时查看图表以跟踪RSPR走势。
如何购买RSPR股票？
您可以以36.05的当前价格购买Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF股票。订单通常设置在36.05或36.35附近，而17和-0.39%显示市场活动。立即关注RSPR的实时图表更新。
如何投资RSPR股票？
投资Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF需要考虑年度范围32.41 - 38.01和当前价格36.05。许多人在以36.05或36.35下订单之前，会比较-3.25%和。实时查看RSPR价格图表，了解每日变化。
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF的最高价格是38.01。在32.41 - 38.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF的绩效。
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF股票的最低价格是多少？
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF（RSPR）的最低价格为32.41。将其与当前的36.05和32.41 - 38.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RSPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RSPR股票是什么时候拆分的？
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.24和1.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.24
- 开盘价
- 36.19
- 卖价
- 36.05
- 买价
- 36.35
- 最低价
- 35.94
- 最高价
- 36.35
- 交易量
- 17
- 日变化
- -0.52%
- 月变化
- -3.25%
- 6个月变化
- 1.32%
- 年变化
- 1.69%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%