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RSPA: Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

54.57 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RSPA за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.47, а максимальная — 54.93.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RSPA сегодня?

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) сегодня оценивается на уровне 54.57. Инструмент торгуется в пределах 54.47 - 54.93, вчерашнее закрытие составило 54.54, а торговый объем достиг 811. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RSPA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF?

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF в настоящее время оценивается в 54.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.32% и USD. Отслеживайте движения RSPA на графике в реальном времени.

Как купить акции RSPA?

Вы можете купить акции Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) по текущей цене 54.57. Ордера обычно размещаются около 54.57 или 54.87, тогда как 811 и -0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RSPA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RSPA?

Инвестирование в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF предполагает учет годового диапазона 49.04 - 54.93 и текущей цены 54.57. Многие сравнивают 1.21% и 3.92% перед размещением ордеров на 54.57 или 54.87. Изучайте ежедневные изменения цены RSPA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) за последний год составила 54.93. Акции заметно колебались в пределах 49.04 - 54.93, сравнение с 54.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) за год составила 49.04. Сравнение с текущими 54.57 и 49.04 - 54.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RSPA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RSPA?

В прошлом Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.54 и 3.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.47 54.93
Годовой диапазон
49.04 54.93
Предыдущее закрытие
54.54
Open
54.93
Bid
54.57
Ask
54.87
Low
54.47
High
54.93
Объем
811
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
1.21%
6-месячное изменение
3.92%
Годовое изменение
3.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%