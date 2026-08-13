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RSPA: Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

54.61 USD 0.04 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RSPA汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点54.52和高点54.92进行交易。

关注Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RSPA股票今天的价格是多少？

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF股票今天的定价为54.61。它在54.52 - 54.92范围内交易，昨天的收盘价为54.57，交易量达到448。RSPA的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF目前的价值为54.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.39%和USD。实时查看图表以跟踪RSPA走势。

如何购买RSPA股票？

您可以以54.61的当前价格购买Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF股票。订单通常设置在54.61或54.91附近，而448和0.17%显示市场活动。立即关注RSPA的实时图表更新。

如何投资RSPA股票？

投资Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF需要考虑年度范围49.04 - 54.93和当前价格54.61。许多人在以54.61或54.91下订单之前，会比较1.28%和。实时查看RSPA价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF的最高价格是54.93。在49.04 - 54.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF的绩效。

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF（RSPA）的最低价格为49.04。将其与当前的54.61和49.04 - 54.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RSPA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RSPA股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.57和3.39%中可见。

日范围
54.52 54.92
年范围
49.04 54.93
前一天收盘价
54.57
开盘价
54.52
卖价
54.61
买价
54.91
最低价
54.52
最高价
54.92
交易量
448
日变化
0.07%
月变化
1.28%
6个月变化
4.00%
年变化
3.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%