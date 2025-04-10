Валюты / RSLS
RSLS: ReShape Lifesciences Inc
3.92 USD 0.72 (22.50%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RSLS за сегодня изменился на 22.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.80, а максимальная — 4.65.
Следите за динамикой ReShape Lifesciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.80 4.65
Годовой диапазон
0.30 12.13
- Предыдущее закрытие
- 3.20
- Open
- 3.06
- Bid
- 3.92
- Ask
- 4.22
- Low
- 2.80
- High
- 4.65
- Объем
- 15.097 K
- Дневное изменение
- 22.50%
- Месячное изменение
- 60.66%
- 6-месячное изменение
- 280.58%
- Годовое изменение
- -57.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.