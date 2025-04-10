KurseKategorien
RSLS: ReShape Lifesciences Inc

3.92 USD 0.72 (22.50%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RSLS hat sich für heute um 22.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.80 bis zu einem Hoch von 4.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die ReShape Lifesciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
2.80 4.65
Jahresspanne
0.30 12.13
Vorheriger Schlusskurs
3.20
Eröffnung
3.06
Bid
3.92
Ask
4.22
Tief
2.80
Hoch
4.65
Volumen
15.097 K
Tagesänderung
22.50%
Monatsänderung
60.66%
6-Monatsänderung
280.58%
Jahresänderung
-57.76%
