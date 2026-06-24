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RQI: Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc

12.45 USD 0.12 (0.95%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RQI за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.39, а максимальная — 12.60.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RQI сегодня?

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc (RQI) сегодня оценивается на уровне 12.45. Инструмент торгуется в пределах 12.39 - 12.60, вчерашнее закрытие составило 12.57, а торговый объем достиг 915. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RQI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc?

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc в настоящее время оценивается в 12.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.48% и USD. Отслеживайте движения RQI на графике в реальном времени.

Как купить акции RQI?

Вы можете купить акции Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc (RQI) по текущей цене 12.45. Ордера обычно размещаются около 12.45 или 12.75, тогда как 915 и -1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RQI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RQI?

Инвестирование в Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc предполагает учет годового диапазона 11.30 - 13.56 и текущей цены 12.45. Многие сравнивают -1.43% и -5.97% перед размещением ордеров на 12.45 или 12.75. Изучайте ежедневные изменения цены RQI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc?

Самая высокая цена Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc (RQI) за последний год составила 13.56. Акции заметно колебались в пределах 11.30 - 13.56, сравнение с 12.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc?

Самая низкая цена Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc (RQI) за год составила 11.30. Сравнение с текущими 12.45 и 11.30 - 13.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RQI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RQI?

В прошлом Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.57 и -0.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.39 12.60
Годовой диапазон
11.30 13.56
Предыдущее закрытие
12.57
Open
12.60
Bid
12.45
Ask
12.75
Low
12.39
High
12.60
Объем
915
Дневное изменение
-0.95%
Месячное изменение
-1.43%
6-месячное изменение
-5.97%
Годовое изменение
-0.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%