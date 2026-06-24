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RQI: Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc
Курс RQI за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.39, а максимальная — 12.60.
Следите за динамикой Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RQI сегодня?
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc (RQI) сегодня оценивается на уровне 12.45. Инструмент торгуется в пределах 12.39 - 12.60, вчерашнее закрытие составило 12.57, а торговый объем достиг 915. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RQI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc?
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc в настоящее время оценивается в 12.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.48% и USD. Отслеживайте движения RQI на графике в реальном времени.
Как купить акции RQI?
Вы можете купить акции Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc (RQI) по текущей цене 12.45. Ордера обычно размещаются около 12.45 или 12.75, тогда как 915 и -1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RQI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RQI?
Инвестирование в Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc предполагает учет годового диапазона 11.30 - 13.56 и текущей цены 12.45. Многие сравнивают -1.43% и -5.97% перед размещением ордеров на 12.45 или 12.75. Изучайте ежедневные изменения цены RQI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc?
Самая высокая цена Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc (RQI) за последний год составила 13.56. Акции заметно колебались в пределах 11.30 - 13.56, сравнение с 12.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc?
Самая низкая цена Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc (RQI) за год составила 11.30. Сравнение с текущими 12.45 и 11.30 - 13.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RQI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RQI?
В прошлом Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.57 и -0.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.57
- Open
- 12.60
- Bid
- 12.45
- Ask
- 12.75
- Low
- 12.39
- High
- 12.60
- Объем
- 915
- Дневное изменение
- -0.95%
- Месячное изменение
- -1.43%
- 6-месячное изменение
- -5.97%
- Годовое изменение
- -0.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%