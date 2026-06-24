Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc (RQI) сегодня оценивается на уровне 12.45. Инструмент торгуется в пределах 12.39 - 12.60, вчерашнее закрытие составило 12.57, а торговый объем достиг 915. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RQI в реальном времени.

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc в настоящее время оценивается в 12.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.48% и USD. Отслеживайте движения RQI на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc (RQI) по текущей цене 12.45. Ордера обычно размещаются около 12.45 или 12.75, тогда как 915 и -1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RQI на графике в реальном времени.

Инвестирование в Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc предполагает учет годового диапазона 11.30 - 13.56 и текущей цены 12.45. Многие сравнивают -1.43% и -5.97% перед размещением ордеров на 12.45 или 12.75. Изучайте ежедневные изменения цены RQI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc?

Самая высокая цена Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc (RQI) за последний год составила 13.56. Акции заметно колебались в пределах 11.30 - 13.56, сравнение с 12.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc на графике в реальном времени.