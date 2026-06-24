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RQI: Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc

12.27 USD 0.18 (1.45%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RQI汇率已更改-1.45%。当日，交易品种以低点12.25和高点12.35进行交易。

关注Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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RQI新闻

常见问题解答

RQI股票今天的价格是多少？

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc股票今天的定价为12.27。它在12.25 - 12.35范围内交易，昨天的收盘价为12.45，交易量达到653。RQI的实时价格图表显示了这些更新。

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc股票是否支付股息？

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc目前的价值为12.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.92%和USD。实时查看图表以跟踪RQI走势。

如何购买RQI股票？

您可以以12.27的当前价格购买Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc股票。订单通常设置在12.27或12.57附近，而653和-0.24%显示市场活动。立即关注RQI的实时图表更新。

如何投资RQI股票？

投资Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc需要考虑年度范围11.30 - 13.56和当前价格12.27。许多人在以12.27或12.57下订单之前，会比较-2.85%和。实时查看RQI价格图表，了解每日变化。

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc的最高价格是13.56。在11.30 - 13.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc的绩效。

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc股票的最低价格是多少？

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc（RQI）的最低价格为11.30。将其与当前的12.27和11.30 - 13.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RQI股票是什么时候拆分的？

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.45和-1.92%中可见。

日范围
12.25 12.35
年范围
11.30 13.56
前一天收盘价
12.45
开盘价
12.30
卖价
12.27
买价
12.57
最低价
12.25
最高价
12.35
交易量
653
日变化
-1.45%
月变化
-2.85%
6个月变化
-7.33%
年变化
-1.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%