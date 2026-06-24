RQI: Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc
今日RQI汇率已更改-1.45%。当日，交易品种以低点12.25和高点12.35进行交易。
关注Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
RQI股票今天的价格是多少？
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc股票今天的定价为12.27。它在12.25 - 12.35范围内交易，昨天的收盘价为12.45，交易量达到653。RQI的实时价格图表显示了这些更新。
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc股票是否支付股息？
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc目前的价值为12.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.92%和USD。实时查看图表以跟踪RQI走势。
如何购买RQI股票？
您可以以12.27的当前价格购买Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc股票。订单通常设置在12.27或12.57附近，而653和-0.24%显示市场活动。立即关注RQI的实时图表更新。
如何投资RQI股票？
投资Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc需要考虑年度范围11.30 - 13.56和当前价格12.27。许多人在以12.27或12.57下订单之前，会比较-2.85%和。实时查看RQI价格图表，了解每日变化。
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc的最高价格是13.56。在11.30 - 13.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc的绩效。
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc股票的最低价格是多少？
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc（RQI）的最低价格为11.30。将其与当前的12.27和11.30 - 13.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RQI股票是什么时候拆分的？
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.45和-1.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.45
- 开盘价
- 12.30
- 卖价
- 12.27
- 买价
- 12.57
- 最低价
- 12.25
- 最高价
- 12.35
- 交易量
- 653
- 日变化
- -1.45%
- 月变化
- -2.85%
- 6个月变化
- -7.33%
- 年变化
- -1.92%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%