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RPHS: Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF
Курс RPHS за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.00, а максимальная — 8.82.
Следите за динамикой Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RPHS сегодня?
Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) сегодня оценивается на уровне 8.79. Инструмент торгуется в пределах 8.00 - 8.82, вчерашнее закрытие составило 8.82, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RPHS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF?
Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF в настоящее время оценивается в 8.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.06% и USD. Отслеживайте движения RPHS на графике в реальном времени.
Как купить акции RPHS?
Вы можете купить акции Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) по текущей цене 8.79. Ордера обычно размещаются около 8.79 или 9.09, тогда как 11 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RPHS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RPHS?
Инвестирование в Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 8.00 - 10.97 и текущей цены 8.79. Многие сравнивают -18.23% и -13.06% перед размещением ордеров на 8.79 или 9.09. Изучайте ежедневные изменения цены RPHS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF?
Самая высокая цена Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) за последний год составила 10.97. Акции заметно колебались в пределах 8.00 - 10.97, сравнение с 8.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF?
Самая низкая цена Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) за год составила 8.00. Сравнение с текущими 8.79 и 8.00 - 10.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RPHS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RPHS?
В прошлом Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.82 и -13.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.82
- Open
- 8.82
- Bid
- 8.79
- Ask
- 9.09
- Low
- 8.00
- High
- 8.82
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- -18.23%
- 6-месячное изменение
- -13.06%
- Годовое изменение
- -13.06%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%