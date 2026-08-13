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RPHS: Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF

8.79 USD 0.03 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RPHS汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点8.00和高点8.82进行交易。

关注Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

RPHS股票今天的价格是多少？

Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF股票今天的定价为8.79。它在8.00 - 8.82范围内交易，昨天的收盘价为8.82，交易量达到11。RPHS的实时价格图表显示了这些更新。

Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF股票是否支付股息？

Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF目前的价值为8.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.06%和USD。实时查看图表以跟踪RPHS走势。

如何购买RPHS股票？

您可以以8.79的当前价格购买Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF股票。订单通常设置在8.79或9.09附近，而11和-0.34%显示市场活动。立即关注RPHS的实时图表更新。

如何投资RPHS股票？

投资Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF需要考虑年度范围8.00 - 10.97和当前价格8.79。许多人在以8.79或9.09下订单之前，会比较-18.23%和。实时查看RPHS价格图表，了解每日变化。

Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF的最高价格是10.97。在8.00 - 10.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF的绩效。

Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF（RPHS）的最低价格为8.00。将其与当前的8.79和8.00 - 10.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RPHS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RPHS股票是什么时候拆分的？

Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.82和-13.06%中可见。

日范围
8.00 8.82
年范围
8.00 10.97
前一天收盘价
8.82
开盘价
8.82
卖价
8.79
买价
9.09
最低价
8.00
最高价
8.82
交易量
11
日变化
-0.34%
月变化
-18.23%
6个月变化
-13.06%
年变化
-13.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%