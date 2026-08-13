RPHS: Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF
今日RPHS汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点8.00和高点8.82进行交易。
关注Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RPHS股票今天的价格是多少？
Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF股票今天的定价为8.79。它在8.00 - 8.82范围内交易，昨天的收盘价为8.82，交易量达到11。RPHS的实时价格图表显示了这些更新。
Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF股票是否支付股息？
Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF目前的价值为8.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.06%和USD。实时查看图表以跟踪RPHS走势。
如何购买RPHS股票？
您可以以8.79的当前价格购买Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF股票。订单通常设置在8.79或9.09附近，而11和-0.34%显示市场活动。立即关注RPHS的实时图表更新。
如何投资RPHS股票？
投资Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF需要考虑年度范围8.00 - 10.97和当前价格8.79。许多人在以8.79或9.09下订单之前，会比较-18.23%和。实时查看RPHS价格图表，了解每日变化。
Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF的最高价格是10.97。在8.00 - 10.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF的绩效。
Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF（RPHS）的最低价格为8.00。将其与当前的8.79和8.00 - 10.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RPHS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RPHS股票是什么时候拆分的？
Two Roads Shared Trust Regents Park Hedged Market Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.82和-13.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.82
- 开盘价
- 8.82
- 卖价
- 8.79
- 买价
- 9.09
- 最低价
- 8.00
- 最高价
- 8.82
- 交易量
- 11
- 日变化
- -0.34%
- 月变化
- -18.23%
- 6个月变化
- -13.06%
- 年变化
- -13.06%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%