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RPAR: RPAR Risk Parity ETF
Курс RPAR за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.20, а максимальная — 22.28.
Следите за динамикой RPAR Risk Parity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RPAR сегодня?
RPAR Risk Parity ETF (RPAR) сегодня оценивается на уровне 22.24. Инструмент торгуется в пределах 22.20 - 22.28, вчерашнее закрытие составило 22.32, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RPAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RPAR Risk Parity ETF?
RPAR Risk Parity ETF в настоящее время оценивается в 22.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.26% и USD. Отслеживайте движения RPAR на графике в реальном времени.
Как купить акции RPAR?
Вы можете купить акции RPAR Risk Parity ETF (RPAR) по текущей цене 22.24. Ордера обычно размещаются около 22.24 или 22.54, тогда как 18 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RPAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RPAR?
Инвестирование в RPAR Risk Parity ETF предполагает учет годового диапазона 20.17 - 23.69 и текущей цены 22.24. Многие сравнивают 1.74% и -5.40% перед размещением ордеров на 22.24 или 22.54. Изучайте ежедневные изменения цены RPAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RPAR Risk Parity ETF?
Самая высокая цена RPAR Risk Parity ETF (RPAR) за последний год составила 23.69. Акции заметно колебались в пределах 20.17 - 23.69, сравнение с 22.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RPAR Risk Parity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RPAR Risk Parity ETF?
Самая низкая цена RPAR Risk Parity ETF (RPAR) за год составила 20.17. Сравнение с текущими 22.24 и 20.17 - 23.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RPAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RPAR?
В прошлом RPAR Risk Parity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.32 и 10.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.32
- Open
- 22.20
- Bid
- 22.24
- Ask
- 22.54
- Low
- 22.20
- High
- 22.28
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 1.74%
- 6-месячное изменение
- -5.40%
- Годовое изменение
- 10.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%