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RPAR: RPAR Risk Parity ETF

22.24 USD 0.08 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RPAR за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.20, а максимальная — 22.28.

Следите за динамикой RPAR Risk Parity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RPAR сегодня?

RPAR Risk Parity ETF (RPAR) сегодня оценивается на уровне 22.24. Инструмент торгуется в пределах 22.20 - 22.28, вчерашнее закрытие составило 22.32, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RPAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям RPAR Risk Parity ETF?

RPAR Risk Parity ETF в настоящее время оценивается в 22.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.26% и USD. Отслеживайте движения RPAR на графике в реальном времени.

Как купить акции RPAR?

Вы можете купить акции RPAR Risk Parity ETF (RPAR) по текущей цене 22.24. Ордера обычно размещаются около 22.24 или 22.54, тогда как 18 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RPAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RPAR?

Инвестирование в RPAR Risk Parity ETF предполагает учет годового диапазона 20.17 - 23.69 и текущей цены 22.24. Многие сравнивают 1.74% и -5.40% перед размещением ордеров на 22.24 или 22.54. Изучайте ежедневные изменения цены RPAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции RPAR Risk Parity ETF?

Самая высокая цена RPAR Risk Parity ETF (RPAR) за последний год составила 23.69. Акции заметно колебались в пределах 20.17 - 23.69, сравнение с 22.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RPAR Risk Parity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции RPAR Risk Parity ETF?

Самая низкая цена RPAR Risk Parity ETF (RPAR) за год составила 20.17. Сравнение с текущими 22.24 и 20.17 - 23.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RPAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RPAR?

В прошлом RPAR Risk Parity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.32 и 10.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.20 22.28
Годовой диапазон
20.17 23.69
Предыдущее закрытие
22.32
Open
22.20
Bid
22.24
Ask
22.54
Low
22.20
High
22.28
Объем
18
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
1.74%
6-месячное изменение
-5.40%
Годовое изменение
10.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%