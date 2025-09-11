RPAR: RPAR Risk Parity ETF
今日RPAR汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点22.20和高点22.29进行交易。
关注RPAR Risk Parity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RPAR新闻
常见问题解答
RPAR股票今天的价格是多少？
RPAR Risk Parity ETF股票今天的定价为22.29。它在22.20 - 22.29范围内交易，昨天的收盘价为22.24，交易量达到10。RPAR的实时价格图表显示了这些更新。
RPAR Risk Parity ETF股票是否支付股息？
RPAR Risk Parity ETF目前的价值为22.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.51%和USD。实时查看图表以跟踪RPAR走势。
如何购买RPAR股票？
您可以以22.29的当前价格购买RPAR Risk Parity ETF股票。订单通常设置在22.29或22.59附近，而10和0.13%显示市场活动。立即关注RPAR的实时图表更新。
如何投资RPAR股票？
投资RPAR Risk Parity ETF需要考虑年度范围20.17 - 23.69和当前价格22.29。许多人在以22.29或22.59下订单之前，会比较1.97%和。实时查看RPAR价格图表，了解每日变化。
RPAR Risk Parity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，RPAR Risk Parity ETF的最高价格是23.69。在20.17 - 23.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RPAR Risk Parity ETF的绩效。
RPAR Risk Parity ETF股票的最低价格是多少？
RPAR Risk Parity ETF（RPAR）的最低价格为20.17。将其与当前的22.29和20.17 - 23.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RPAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RPAR股票是什么时候拆分的？
RPAR Risk Parity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.24和10.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.24
- 开盘价
- 22.26
- 卖价
- 22.29
- 买价
- 22.59
- 最低价
- 22.20
- 最高价
- 22.29
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 1.97%
- 6个月变化
- -5.19%
- 年变化
- 10.51%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%