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RPAR: RPAR Risk Parity ETF

22.29 USD 0.05 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RPAR汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点22.20和高点22.29进行交易。

关注RPAR Risk Parity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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RPAR新闻

常见问题解答

RPAR股票今天的价格是多少？

RPAR Risk Parity ETF股票今天的定价为22.29。它在22.20 - 22.29范围内交易，昨天的收盘价为22.24，交易量达到10。RPAR的实时价格图表显示了这些更新。

RPAR Risk Parity ETF股票是否支付股息？

RPAR Risk Parity ETF目前的价值为22.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.51%和USD。实时查看图表以跟踪RPAR走势。

如何购买RPAR股票？

您可以以22.29的当前价格购买RPAR Risk Parity ETF股票。订单通常设置在22.29或22.59附近，而10和0.13%显示市场活动。立即关注RPAR的实时图表更新。

如何投资RPAR股票？

投资RPAR Risk Parity ETF需要考虑年度范围20.17 - 23.69和当前价格22.29。许多人在以22.29或22.59下订单之前，会比较1.97%和。实时查看RPAR价格图表，了解每日变化。

RPAR Risk Parity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，RPAR Risk Parity ETF的最高价格是23.69。在20.17 - 23.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RPAR Risk Parity ETF的绩效。

RPAR Risk Parity ETF股票的最低价格是多少？

RPAR Risk Parity ETF（RPAR）的最低价格为20.17。将其与当前的22.29和20.17 - 23.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RPAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RPAR股票是什么时候拆分的？

RPAR Risk Parity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.24和10.51%中可见。

日范围
22.20 22.29
年范围
20.17 23.69
前一天收盘价
22.24
开盘价
22.26
卖价
22.29
买价
22.59
最低价
22.20
最高价
22.29
交易量
10
日变化
0.22%
月变化
1.97%
6个月变化
-5.19%
年变化
10.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%