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ROUS: Hartford Multifactor U.S. Equity ETF

68.27 USD 0.04 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ROUS за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.13, а максимальная — 68.49.

Следите за динамикой Hartford Multifactor U.S. Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ROUS сегодня?

Hartford Multifactor U.S. Equity ETF (ROUS) сегодня оценивается на уровне 68.27. Инструмент торгуется в пределах 68.13 - 68.49, вчерашнее закрытие составило 68.23, а торговый объем достиг 111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ROUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Multifactor U.S. Equity ETF?

Hartford Multifactor U.S. Equity ETF в настоящее время оценивается в 68.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.57% и USD. Отслеживайте движения ROUS на графике в реальном времени.

Как купить акции ROUS?

Вы можете купить акции Hartford Multifactor U.S. Equity ETF (ROUS) по текущей цене 68.27. Ордера обычно размещаются около 68.27 или 68.57, тогда как 111 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ROUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ROUS?

Инвестирование в Hartford Multifactor U.S. Equity ETF предполагает учет годового диапазона 55.20 - 68.65 и текущей цены 68.27. Многие сравнивают 2.17% и 11.30% перед размещением ордеров на 68.27 или 68.57. Изучайте ежедневные изменения цены ROUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hartford Multifactor U.S. Equity ETF?

Самая высокая цена Hartford Multifactor U.S. Equity ETF (ROUS) за последний год составила 68.65. Акции заметно колебались в пределах 55.20 - 68.65, сравнение с 68.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Multifactor U.S. Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hartford Multifactor U.S. Equity ETF?

Самая низкая цена Hartford Multifactor U.S. Equity ETF (ROUS) за год составила 55.20. Сравнение с текущими 68.27 и 55.20 - 68.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ROUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ROUS?

В прошлом Hartford Multifactor U.S. Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.23 и 23.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
68.13 68.49
Годовой диапазон
55.20 68.65
Предыдущее закрытие
68.23
Open
68.31
Bid
68.27
Ask
68.57
Low
68.13
High
68.49
Объем
111
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
2.17%
6-месячное изменение
11.30%
Годовое изменение
23.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%