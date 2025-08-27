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ROUS: Hartford Multifactor U.S. Equity ETF
Курс ROUS за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.13, а максимальная — 68.49.
Следите за динамикой Hartford Multifactor U.S. Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ROUS сегодня?
Hartford Multifactor U.S. Equity ETF (ROUS) сегодня оценивается на уровне 68.27. Инструмент торгуется в пределах 68.13 - 68.49, вчерашнее закрытие составило 68.23, а торговый объем достиг 111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ROUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Multifactor U.S. Equity ETF?
Hartford Multifactor U.S. Equity ETF в настоящее время оценивается в 68.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.57% и USD. Отслеживайте движения ROUS на графике в реальном времени.
Как купить акции ROUS?
Вы можете купить акции Hartford Multifactor U.S. Equity ETF (ROUS) по текущей цене 68.27. Ордера обычно размещаются около 68.27 или 68.57, тогда как 111 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ROUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ROUS?
Инвестирование в Hartford Multifactor U.S. Equity ETF предполагает учет годового диапазона 55.20 - 68.65 и текущей цены 68.27. Многие сравнивают 2.17% и 11.30% перед размещением ордеров на 68.27 или 68.57. Изучайте ежедневные изменения цены ROUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Hartford Multifactor U.S. Equity ETF?
Самая высокая цена Hartford Multifactor U.S. Equity ETF (ROUS) за последний год составила 68.65. Акции заметно колебались в пределах 55.20 - 68.65, сравнение с 68.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Multifactor U.S. Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Hartford Multifactor U.S. Equity ETF?
Самая низкая цена Hartford Multifactor U.S. Equity ETF (ROUS) за год составила 55.20. Сравнение с текущими 68.27 и 55.20 - 68.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ROUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ROUS?
В прошлом Hartford Multifactor U.S. Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.23 и 23.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 68.23
- Open
- 68.31
- Bid
- 68.27
- Ask
- 68.57
- Low
- 68.13
- High
- 68.49
- Объем
- 111
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 2.17%
- 6-месячное изменение
- 11.30%
- Годовое изменение
- 23.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%