ROUS: Hartford Multifactor U.S. Equity ETF
今日ROUS汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点68.00和高点68.38进行交易。
关注Hartford Multifactor U.S. Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
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- MN
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常见问题解答
ROUS股票今天的价格是多少？
Hartford Multifactor U.S. Equity ETF股票今天的定价为68.02。它在68.00 - 68.38范围内交易，昨天的收盘价为68.27，交易量达到121。ROUS的实时价格图表显示了这些更新。
Hartford Multifactor U.S. Equity ETF股票是否支付股息？
Hartford Multifactor U.S. Equity ETF目前的价值为68.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.11%和USD。实时查看图表以跟踪ROUS走势。
如何购买ROUS股票？
您可以以68.02的当前价格购买Hartford Multifactor U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在68.02或68.32附近，而121和-0.51%显示市场活动。立即关注ROUS的实时图表更新。
如何投资ROUS股票？
投资Hartford Multifactor U.S. Equity ETF需要考虑年度范围55.20 - 68.65和当前价格68.02。许多人在以68.02或68.32下订单之前，会比较1.80%和。实时查看ROUS价格图表，了解每日变化。
Hartford Multifactor U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Hartford Multifactor U.S. Equity ETF的最高价格是68.65。在55.20 - 68.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hartford Multifactor U.S. Equity ETF的绩效。
Hartford Multifactor U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？
Hartford Multifactor U.S. Equity ETF（ROUS）的最低价格为55.20。将其与当前的68.02和55.20 - 68.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ROUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ROUS股票是什么时候拆分的？
Hartford Multifactor U.S. Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.27和23.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 68.27
- 开盘价
- 68.37
- 卖价
- 68.02
- 买价
- 68.32
- 最低价
- 68.00
- 最高价
- 68.38
- 交易量
- 121
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- 1.80%
- 6个月变化
- 10.89%
- 年变化
- 23.11%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%