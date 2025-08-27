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ROUS: Hartford Multifactor U.S. Equity ETF

68.02 USD 0.25 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ROUS汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点68.00和高点68.38进行交易。

关注Hartford Multifactor U.S. Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ROUS新闻

常见问题解答

ROUS股票今天的价格是多少？

Hartford Multifactor U.S. Equity ETF股票今天的定价为68.02。它在68.00 - 68.38范围内交易，昨天的收盘价为68.27，交易量达到121。ROUS的实时价格图表显示了这些更新。

Hartford Multifactor U.S. Equity ETF股票是否支付股息？

Hartford Multifactor U.S. Equity ETF目前的价值为68.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.11%和USD。实时查看图表以跟踪ROUS走势。

如何购买ROUS股票？

您可以以68.02的当前价格购买Hartford Multifactor U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在68.02或68.32附近，而121和-0.51%显示市场活动。立即关注ROUS的实时图表更新。

如何投资ROUS股票？

投资Hartford Multifactor U.S. Equity ETF需要考虑年度范围55.20 - 68.65和当前价格68.02。许多人在以68.02或68.32下订单之前，会比较1.80%和。实时查看ROUS价格图表，了解每日变化。

Hartford Multifactor U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hartford Multifactor U.S. Equity ETF的最高价格是68.65。在55.20 - 68.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hartford Multifactor U.S. Equity ETF的绩效。

Hartford Multifactor U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？

Hartford Multifactor U.S. Equity ETF（ROUS）的最低价格为55.20。将其与当前的68.02和55.20 - 68.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ROUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ROUS股票是什么时候拆分的？

Hartford Multifactor U.S. Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.27和23.11%中可见。

日范围
68.00 68.38
年范围
55.20 68.65
前一天收盘价
68.27
开盘价
68.37
卖价
68.02
买价
68.32
最低价
68.00
最高价
68.38
交易量
121
日变化
-0.37%
月变化
1.80%
6个月变化
10.89%
年变化
23.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%