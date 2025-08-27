ROUS股票今天的价格是多少？ Hartford Multifactor U.S. Equity ETF股票今天的定价为68.02。它在68.00 - 68.38范围内交易，昨天的收盘价为68.27，交易量达到121。ROUS的实时价格图表显示了这些更新。

Hartford Multifactor U.S. Equity ETF股票是否支付股息？ Hartford Multifactor U.S. Equity ETF目前的价值为68.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.11%和USD。实时查看图表以跟踪ROUS走势。

如何购买ROUS股票？ 您可以以68.02的当前价格购买Hartford Multifactor U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在68.02或68.32附近，而121和-0.51%显示市场活动。立即关注ROUS的实时图表更新。

如何投资ROUS股票？ 投资Hartford Multifactor U.S. Equity ETF需要考虑年度范围55.20 - 68.65和当前价格68.02。许多人在以68.02或68.32下订单之前，会比较1.80%和。实时查看ROUS价格图表，了解每日变化。

Hartford Multifactor U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Hartford Multifactor U.S. Equity ETF的最高价格是68.65。在55.20 - 68.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hartford Multifactor U.S. Equity ETF的绩效。

Hartford Multifactor U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？ Hartford Multifactor U.S. Equity ETF（ROUS）的最低价格为55.20。将其与当前的68.02和55.20 - 68.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ROUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。