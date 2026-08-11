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ROM: ProShares Ultra Technology
Курс ROM за сегодня изменился на -1.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 145.81, а максимальная — 148.75.
Следите за динамикой ProShares Ultra Technology. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ROM сегодня?
ProShares Ultra Technology (ROM) сегодня оценивается на уровне 145.81. Инструмент торгуется в пределах 145.81 - 148.75, вчерашнее закрытие составило 148.50, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ROM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Technology?
ProShares Ultra Technology в настоящее время оценивается в 145.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 88.53% и USD. Отслеживайте движения ROM на графике в реальном времени.
Как купить акции ROM?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Technology (ROM) по текущей цене 145.81. Ордера обычно размещаются около 145.81 или 146.11, тогда как 99 и -1.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ROM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ROM?
Инвестирование в ProShares Ultra Technology предполагает учет годового диапазона 71.36 - 171.82 и текущей цены 145.81. Многие сравнивают 14.43% и 74.10% перед размещением ордеров на 145.81 или 146.11. Изучайте ежедневные изменения цены ROM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Technology?
Самая высокая цена ProShares Ultra Technology (ROM) за последний год составила 171.82. Акции заметно колебались в пределах 71.36 - 171.82, сравнение с 148.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Technology на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Technology?
Самая низкая цена ProShares Ultra Technology (ROM) за год составила 71.36. Сравнение с текущими 145.81 и 71.36 - 171.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ROM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ROM?
В прошлом ProShares Ultra Technology проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 148.50 и 88.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 148.50
- Open
- 147.49
- Bid
- 145.81
- Ask
- 146.11
- Low
- 145.81
- High
- 148.75
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- -1.81%
- Месячное изменение
- 14.43%
- 6-месячное изменение
- 74.10%
- Годовое изменение
- 88.53%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%