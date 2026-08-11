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ROM: ProShares Ultra Technology

145.81 USD 2.69 (1.81%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ROM за сегодня изменился на -1.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 145.81, а максимальная — 148.75.

Следите за динамикой ProShares Ultra Technology. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ROM сегодня?

ProShares Ultra Technology (ROM) сегодня оценивается на уровне 145.81. Инструмент торгуется в пределах 145.81 - 148.75, вчерашнее закрытие составило 148.50, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ROM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Technology?

ProShares Ultra Technology в настоящее время оценивается в 145.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 88.53% и USD. Отслеживайте движения ROM на графике в реальном времени.

Как купить акции ROM?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Technology (ROM) по текущей цене 145.81. Ордера обычно размещаются около 145.81 или 146.11, тогда как 99 и -1.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ROM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ROM?

Инвестирование в ProShares Ultra Technology предполагает учет годового диапазона 71.36 - 171.82 и текущей цены 145.81. Многие сравнивают 14.43% и 74.10% перед размещением ордеров на 145.81 или 146.11. Изучайте ежедневные изменения цены ROM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Technology?

Самая высокая цена ProShares Ultra Technology (ROM) за последний год составила 171.82. Акции заметно колебались в пределах 71.36 - 171.82, сравнение с 148.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Technology на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Technology?

Самая низкая цена ProShares Ultra Technology (ROM) за год составила 71.36. Сравнение с текущими 145.81 и 71.36 - 171.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ROM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ROM?

В прошлом ProShares Ultra Technology проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 148.50 и 88.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
145.81 148.75
Годовой диапазон
71.36 171.82
Предыдущее закрытие
148.50
Open
147.49
Bid
145.81
Ask
146.11
Low
145.81
High
148.75
Объем
99
Дневное изменение
-1.81%
Месячное изменение
14.43%
6-месячное изменение
74.10%
Годовое изменение
88.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%