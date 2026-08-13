ROM股票今天的价格是多少？ ProShares Ultra Technology股票今天的定价为145.35。它在143.98 - 146.59范围内交易，昨天的收盘价为145.81，交易量达到82。ROM的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra Technology股票是否支付股息？ ProShares Ultra Technology目前的价值为145.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注87.94%和USD。实时查看图表以跟踪ROM走势。

如何购买ROM股票？ 您可以以145.35的当前价格购买ProShares Ultra Technology股票。订单通常设置在145.35或145.65附近，而82和-0.23%显示市场活动。立即关注ROM的实时图表更新。

如何投资ROM股票？ 投资ProShares Ultra Technology需要考虑年度范围71.36 - 171.82和当前价格145.35。许多人在以145.35或145.65下订单之前，会比较14.07%和。实时查看ROM价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra Technology股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares Ultra Technology的最高价格是171.82。在71.36 - 171.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Technology的绩效。

ProShares Ultra Technology股票的最低价格是多少？ ProShares Ultra Technology（ROM）的最低价格为71.36。将其与当前的145.35和71.36 - 171.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ROM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。