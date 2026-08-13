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ROM: ProShares Ultra Technology

145.35 USD 0.46 (0.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ROM汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点143.98和高点146.59进行交易。

关注ProShares Ultra Technology动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ROM股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra Technology股票今天的定价为145.35。它在143.98 - 146.59范围内交易，昨天的收盘价为145.81，交易量达到82。ROM的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra Technology股票是否支付股息？

ProShares Ultra Technology目前的价值为145.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注87.94%和USD。实时查看图表以跟踪ROM走势。

如何购买ROM股票？

您可以以145.35的当前价格购买ProShares Ultra Technology股票。订单通常设置在145.35或145.65附近，而82和-0.23%显示市场活动。立即关注ROM的实时图表更新。

如何投资ROM股票？

投资ProShares Ultra Technology需要考虑年度范围71.36 - 171.82和当前价格145.35。许多人在以145.35或145.65下订单之前，会比较14.07%和。实时查看ROM价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra Technology股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra Technology的最高价格是171.82。在71.36 - 171.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Technology的绩效。

ProShares Ultra Technology股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra Technology（ROM）的最低价格为71.36。将其与当前的145.35和71.36 - 171.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ROM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ROM股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra Technology历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、145.81和87.94%中可见。

日范围
143.98 146.59
年范围
71.36 171.82
前一天收盘价
145.81
开盘价
145.68
卖价
145.35
买价
145.65
最低价
143.98
最高价
146.59
交易量
82
日变化
-0.32%
月变化
14.07%
6个月变化
73.55%
年变化
87.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%