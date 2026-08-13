ROM: ProShares Ultra Technology
今日ROM汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点143.98和高点146.59进行交易。
关注ProShares Ultra Technology动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ROM股票今天的价格是多少？
ProShares Ultra Technology股票今天的定价为145.35。它在143.98 - 146.59范围内交易，昨天的收盘价为145.81，交易量达到82。ROM的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Ultra Technology股票是否支付股息？
ProShares Ultra Technology目前的价值为145.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注87.94%和USD。实时查看图表以跟踪ROM走势。
如何购买ROM股票？
您可以以145.35的当前价格购买ProShares Ultra Technology股票。订单通常设置在145.35或145.65附近，而82和-0.23%显示市场活动。立即关注ROM的实时图表更新。
如何投资ROM股票？
投资ProShares Ultra Technology需要考虑年度范围71.36 - 171.82和当前价格145.35。许多人在以145.35或145.65下订单之前，会比较14.07%和。实时查看ROM价格图表，了解每日变化。
ProShares Ultra Technology股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Ultra Technology的最高价格是171.82。在71.36 - 171.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Technology的绩效。
ProShares Ultra Technology股票的最低价格是多少？
ProShares Ultra Technology（ROM）的最低价格为71.36。将其与当前的145.35和71.36 - 171.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ROM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ROM股票是什么时候拆分的？
ProShares Ultra Technology历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、145.81和87.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 145.81
- 开盘价
- 145.68
- 卖价
- 145.35
- 买价
- 145.65
- 最低价
- 143.98
- 最高价
- 146.59
- 交易量
- 82
- 日变化
- -0.32%
- 月变化
- 14.07%
- 6个月变化
- 73.55%
- 年变化
- 87.94%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%