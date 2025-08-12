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ROE: Astoria US Quality Kings ETF
Курс ROE за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.87, а максимальная — 44.01.
Следите за динамикой Astoria US Quality Kings ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ROE сегодня?
Astoria US Quality Kings ETF (ROE) сегодня оценивается на уровне 43.87. Инструмент торгуется в пределах 43.87 - 44.01, вчерашнее закрытие составило 43.82, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ROE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Astoria US Quality Kings ETF?
Astoria US Quality Kings ETF в настоящее время оценивается в 43.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.82% и USD. Отслеживайте движения ROE на графике в реальном времени.
Как купить акции ROE?
Вы можете купить акции Astoria US Quality Kings ETF (ROE) по текущей цене 43.87. Ордера обычно размещаются около 43.87 или 44.17, тогда как 44 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ROE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ROE?
Инвестирование в Astoria US Quality Kings ETF предполагает учет годового диапазона 34.37 - 44.01 и текущей цены 43.87. Многие сравнивают 3.91% и 17.08% перед размещением ордеров на 43.87 или 44.17. Изучайте ежедневные изменения цены ROE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Astoria US Quality Kings ETF?
Самая высокая цена Astoria US Quality Kings ETF (ROE) за последний год составила 44.01. Акции заметно колебались в пределах 34.37 - 44.01, сравнение с 43.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Astoria US Quality Kings ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Astoria US Quality Kings ETF?
Самая низкая цена Astoria US Quality Kings ETF (ROE) за год составила 34.37. Сравнение с текущими 43.87 и 34.37 - 44.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ROE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ROE?
В прошлом Astoria US Quality Kings ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.82 и 16.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.82
- Open
- 43.87
- Bid
- 43.87
- Ask
- 44.17
- Low
- 43.87
- High
- 44.01
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 3.91%
- 6-месячное изменение
- 17.08%
- Годовое изменение
- 16.82%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%