КотировкиРазделы
Валюты / ROE
Назад в Рынок акций США

ROE: Astoria US Quality Kings ETF

43.87 USD 0.05 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ROE за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.87, а максимальная — 44.01.

Следите за динамикой Astoria US Quality Kings ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ROE

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ROE сегодня?

Astoria US Quality Kings ETF (ROE) сегодня оценивается на уровне 43.87. Инструмент торгуется в пределах 43.87 - 44.01, вчерашнее закрытие составило 43.82, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ROE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Astoria US Quality Kings ETF?

Astoria US Quality Kings ETF в настоящее время оценивается в 43.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.82% и USD. Отслеживайте движения ROE на графике в реальном времени.

Как купить акции ROE?

Вы можете купить акции Astoria US Quality Kings ETF (ROE) по текущей цене 43.87. Ордера обычно размещаются около 43.87 или 44.17, тогда как 44 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ROE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ROE?

Инвестирование в Astoria US Quality Kings ETF предполагает учет годового диапазона 34.37 - 44.01 и текущей цены 43.87. Многие сравнивают 3.91% и 17.08% перед размещением ордеров на 43.87 или 44.17. Изучайте ежедневные изменения цены ROE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Astoria US Quality Kings ETF?

Самая высокая цена Astoria US Quality Kings ETF (ROE) за последний год составила 44.01. Акции заметно колебались в пределах 34.37 - 44.01, сравнение с 43.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Astoria US Quality Kings ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Astoria US Quality Kings ETF?

Самая низкая цена Astoria US Quality Kings ETF (ROE) за год составила 34.37. Сравнение с текущими 43.87 и 34.37 - 44.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ROE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ROE?

В прошлом Astoria US Quality Kings ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.82 и 16.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.87 44.01
Годовой диапазон
34.37 44.01
Предыдущее закрытие
43.82
Open
43.87
Bid
43.87
Ask
44.17
Low
43.87
High
44.01
Объем
44
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
3.91%
6-месячное изменение
17.08%
Годовое изменение
16.82%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%