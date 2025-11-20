ROE: Astoria US Quality Kings ETF
今日ROE汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点43.86和高点44.10进行交易。
关注Astoria US Quality Kings ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
ROE股票今天的价格是多少？
Astoria US Quality Kings ETF股票今天的定价为43.90。它在43.86 - 44.10范围内交易，昨天的收盘价为43.87，交易量达到20。ROE的实时价格图表显示了这些更新。
Astoria US Quality Kings ETF股票是否支付股息？
Astoria US Quality Kings ETF目前的价值为43.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.90%和USD。实时查看图表以跟踪ROE走势。
如何购买ROE股票？
您可以以43.90的当前价格购买Astoria US Quality Kings ETF股票。订单通常设置在43.90或44.20附近，而20和-0.16%显示市场活动。立即关注ROE的实时图表更新。
如何投资ROE股票？
投资Astoria US Quality Kings ETF需要考虑年度范围34.37 - 44.10和当前价格43.90。许多人在以43.90或44.20下订单之前，会比较3.98%和。实时查看ROE价格图表，了解每日变化。
Astoria US Quality Kings ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Astoria US Quality Kings ETF的最高价格是44.10。在34.37 - 44.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Astoria US Quality Kings ETF的绩效。
Astoria US Quality Kings ETF股票的最低价格是多少？
Astoria US Quality Kings ETF（ROE）的最低价格为34.37。将其与当前的43.90和34.37 - 44.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ROE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ROE股票是什么时候拆分的？
Astoria US Quality Kings ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.87和16.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.87
- 开盘价
- 43.97
- 卖价
- 43.90
- 买价
- 44.20
- 最低价
- 43.86
- 最高价
- 44.10
- 交易量
- 20
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 3.98%
- 6个月变化
- 17.16%
- 年变化
- 16.90%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%