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ROE: Astoria US Quality Kings ETF

43.90 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ROE汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点43.86和高点44.10进行交易。

关注Astoria US Quality Kings ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ROE新闻

常见问题解答

ROE股票今天的价格是多少？

Astoria US Quality Kings ETF股票今天的定价为43.90。它在43.86 - 44.10范围内交易，昨天的收盘价为43.87，交易量达到20。ROE的实时价格图表显示了这些更新。

Astoria US Quality Kings ETF股票是否支付股息？

Astoria US Quality Kings ETF目前的价值为43.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.90%和USD。实时查看图表以跟踪ROE走势。

如何购买ROE股票？

您可以以43.90的当前价格购买Astoria US Quality Kings ETF股票。订单通常设置在43.90或44.20附近，而20和-0.16%显示市场活动。立即关注ROE的实时图表更新。

如何投资ROE股票？

投资Astoria US Quality Kings ETF需要考虑年度范围34.37 - 44.10和当前价格43.90。许多人在以43.90或44.20下订单之前，会比较3.98%和。实时查看ROE价格图表，了解每日变化。

Astoria US Quality Kings ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Astoria US Quality Kings ETF的最高价格是44.10。在34.37 - 44.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Astoria US Quality Kings ETF的绩效。

Astoria US Quality Kings ETF股票的最低价格是多少？

Astoria US Quality Kings ETF（ROE）的最低价格为34.37。将其与当前的43.90和34.37 - 44.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ROE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ROE股票是什么时候拆分的？

Astoria US Quality Kings ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.87和16.90%中可见。

日范围
43.86 44.10
年范围
34.37 44.10
前一天收盘价
43.87
开盘价
43.97
卖价
43.90
买价
44.20
最低价
43.86
最高价
44.10
交易量
20
日变化
0.07%
月变化
3.98%
6个月变化
17.16%
年变化
16.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%