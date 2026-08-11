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ROBN: T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF
Курс ROBN за сегодня изменился на 2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.00, а максимальная — 25.38.
Следите за динамикой T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ROBN сегодня?
T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF (ROBN) сегодня оценивается на уровне 25.14. Инструмент торгуется в пределах 24.00 - 25.38, вчерашнее закрытие составило 24.51, а торговый объем достиг 452. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ROBN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF?
T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 25.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.75% и USD. Отслеживайте движения ROBN на графике в реальном времени.
Как купить акции ROBN?
Вы можете купить акции T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF (ROBN) по текущей цене 25.14. Ордера обычно размещаются около 25.14 или 25.44, тогда как 452 и 2.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ROBN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ROBN?
Инвестирование в T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 14.49 - 42.53 и текущей цены 25.14. Многие сравнивают 18.58% и 24.55% перед размещением ордеров на 25.14 или 25.44. Изучайте ежедневные изменения цены ROBN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF (ROBN) за последний год составила 42.53. Акции заметно колебались в пределах 14.49 - 42.53, сравнение с 24.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF (ROBN) за год составила 14.49. Сравнение с текущими 25.14 и 14.49 - 42.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ROBN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ROBN?
В прошлом T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.51 и 20.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.51
- Open
- 24.54
- Bid
- 25.14
- Ask
- 25.44
- Low
- 24.00
- High
- 25.38
- Объем
- 452
- Дневное изменение
- 2.57%
- Месячное изменение
- 18.58%
- 6-месячное изменение
- 24.55%
- Годовое изменение
- 20.75%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%