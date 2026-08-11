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ROBN: T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF

25.14 USD 0.63 (2.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ROBN за сегодня изменился на 2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.00, а максимальная — 25.38.

Следите за динамикой T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ROBN сегодня?

T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF (ROBN) сегодня оценивается на уровне 25.14. Инструмент торгуется в пределах 24.00 - 25.38, вчерашнее закрытие составило 24.51, а торговый объем достиг 452. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ROBN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF?

T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 25.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.75% и USD. Отслеживайте движения ROBN на графике в реальном времени.

Как купить акции ROBN?

Вы можете купить акции T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF (ROBN) по текущей цене 25.14. Ордера обычно размещаются около 25.14 или 25.44, тогда как 452 и 2.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ROBN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ROBN?

Инвестирование в T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 14.49 - 42.53 и текущей цены 25.14. Многие сравнивают 18.58% и 24.55% перед размещением ордеров на 25.14 или 25.44. Изучайте ежедневные изменения цены ROBN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF (ROBN) за последний год составила 42.53. Акции заметно колебались в пределах 14.49 - 42.53, сравнение с 24.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF (ROBN) за год составила 14.49. Сравнение с текущими 25.14 и 14.49 - 42.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ROBN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ROBN?

В прошлом T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.51 и 20.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.00 25.38
Годовой диапазон
14.49 42.53
Предыдущее закрытие
24.51
Open
24.54
Bid
25.14
Ask
25.44
Low
24.00
High
25.38
Объем
452
Дневное изменение
2.57%
Месячное изменение
18.58%
6-месячное изменение
24.55%
Годовое изменение
20.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%