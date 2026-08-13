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ROBN: T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF

25.05 USD 0.09 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ROBN汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点24.24和高点25.35进行交易。

关注T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ROBN股票今天的价格是多少？

T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF股票今天的定价为25.05。它在24.24 - 25.35范围内交易，昨天的收盘价为25.14，交易量达到544。ROBN的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF股票是否支付股息？

T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF目前的价值为25.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.32%和USD。实时查看图表以跟踪ROBN走势。

如何购买ROBN股票？

您可以以25.05的当前价格购买T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF股票。订单通常设置在25.05或25.35附近，而544和-0.83%显示市场活动。立即关注ROBN的实时图表更新。

如何投资ROBN股票？

投资T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF需要考虑年度范围14.49 - 42.53和当前价格25.05。许多人在以25.05或25.35下订单之前，会比较18.16%和。实时查看ROBN价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF的最高价格是42.53。在14.49 - 42.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF的绩效。

T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF股票的最低价格是多少？

T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF（ROBN）的最低价格为14.49。将其与当前的25.05和14.49 - 42.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ROBN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ROBN股票是什么时候拆分的？

T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.14和20.32%中可见。

日范围
24.24 25.35
年范围
14.49 42.53
前一天收盘价
25.14
开盘价
25.26
卖价
25.05
买价
25.35
最低价
24.24
最高价
25.35
交易量
544
日变化
-0.36%
月变化
18.16%
6个月变化
24.10%
年变化
20.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%