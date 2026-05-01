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ROAM: Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
Курс ROAM за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.26, а максимальная — 35.35.
Следите за динамикой Hartford Multifactor Emerging Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ROAM сегодня?
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) сегодня оценивается на уровне 35.35. Инструмент торгуется в пределах 35.26 - 35.35, вчерашнее закрытие составило 35.37, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ROAM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Multifactor Emerging Markets ETF?
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF в настоящее время оценивается в 35.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.56% и USD. Отслеживайте движения ROAM на графике в реальном времени.
Как купить акции ROAM?
Вы можете купить акции Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) по текущей цене 35.35. Ордера обычно размещаются около 35.35 или 35.65, тогда как 8 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ROAM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ROAM?
Инвестирование в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF предполагает учет годового диапазона 26.69 - 37.76 и текущей цены 35.35. Многие сравнивают 3.42% и 7.71% перед размещением ордеров на 35.35 или 35.65. Изучайте ежедневные изменения цены ROAM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Hartford Multifactor Emerging Markets ETF?
Самая высокая цена Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) за последний год составила 37.76. Акции заметно колебались в пределах 26.69 - 37.76, сравнение с 35.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Multifactor Emerging Markets ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Hartford Multifactor Emerging Markets ETF?
Самая низкая цена Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) за год составила 26.69. Сравнение с текущими 35.35 и 26.69 - 37.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ROAM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ROAM?
В прошлом Hartford Multifactor Emerging Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.37 и 31.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.37
- Open
- 35.26
- Bid
- 35.35
- Ask
- 35.65
- Low
- 35.26
- High
- 35.35
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 3.42%
- 6-месячное изменение
- 7.71%
- Годовое изменение
- 31.56%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%