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ROAM: Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

35.35 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ROAM за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.26, а максимальная — 35.35.

Следите за динамикой Hartford Multifactor Emerging Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ROAM сегодня?

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) сегодня оценивается на уровне 35.35. Инструмент торгуется в пределах 35.26 - 35.35, вчерашнее закрытие составило 35.37, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ROAM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Multifactor Emerging Markets ETF?

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF в настоящее время оценивается в 35.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.56% и USD. Отслеживайте движения ROAM на графике в реальном времени.

Как купить акции ROAM?

Вы можете купить акции Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) по текущей цене 35.35. Ордера обычно размещаются около 35.35 или 35.65, тогда как 8 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ROAM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ROAM?

Инвестирование в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF предполагает учет годового диапазона 26.69 - 37.76 и текущей цены 35.35. Многие сравнивают 3.42% и 7.71% перед размещением ордеров на 35.35 или 35.65. Изучайте ежедневные изменения цены ROAM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hartford Multifactor Emerging Markets ETF?

Самая высокая цена Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) за последний год составила 37.76. Акции заметно колебались в пределах 26.69 - 37.76, сравнение с 35.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Multifactor Emerging Markets ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hartford Multifactor Emerging Markets ETF?

Самая низкая цена Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) за год составила 26.69. Сравнение с текущими 35.35 и 26.69 - 37.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ROAM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ROAM?

В прошлом Hartford Multifactor Emerging Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.37 и 31.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.26 35.35
Годовой диапазон
26.69 37.76
Предыдущее закрытие
35.37
Open
35.26
Bid
35.35
Ask
35.65
Low
35.26
High
35.35
Объем
8
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
3.42%
6-месячное изменение
7.71%
Годовое изменение
31.56%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%