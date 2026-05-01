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ROAM: Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

35.59 USD 0.24 (0.68%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ROAM汇率已更改0.68%。当日，交易品种以低点35.35和高点35.59进行交易。

关注Hartford Multifactor Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ROAM新闻

常见问题解答

ROAM股票今天的价格是多少？

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF股票今天的定价为35.59。它在35.35 - 35.59范围内交易，昨天的收盘价为35.35，交易量达到9。ROAM的实时价格图表显示了这些更新。

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF股票是否支付股息？

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF目前的价值为35.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.45%和USD。实时查看图表以跟踪ROAM走势。

如何购买ROAM股票？

您可以以35.59的当前价格购买Hartford Multifactor Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在35.59或35.89附近，而9和0.42%显示市场活动。立即关注ROAM的实时图表更新。

如何投资ROAM股票？

投资Hartford Multifactor Emerging Markets ETF需要考虑年度范围26.69 - 37.76和当前价格35.59。许多人在以35.59或35.89下订单之前，会比较4.13%和。实时查看ROAM价格图表，了解每日变化。

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hartford Multifactor Emerging Markets ETF的最高价格是37.76。在26.69 - 37.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hartford Multifactor Emerging Markets ETF的绩效。

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF股票的最低价格是多少？

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF（ROAM）的最低价格为26.69。将其与当前的35.59和26.69 - 37.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ROAM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ROAM股票是什么时候拆分的？

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.35和32.45%中可见。

日范围
35.35 35.59
年范围
26.69 37.76
前一天收盘价
35.35
开盘价
35.44
卖价
35.59
买价
35.89
最低价
35.35
最高价
35.59
交易量
9
日变化
0.68%
月变化
4.13%
6个月变化
8.44%
年变化
32.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%