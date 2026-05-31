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RNP: Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh

20.46 USD 0.19 (0.92%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RNP за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.38, а максимальная — 20.53.

Следите за динамикой Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RNP сегодня?

Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh (RNP) сегодня оценивается на уровне 20.46. Инструмент торгуется в пределах 20.38 - 20.53, вчерашнее закрытие составило 20.65, а торговый объем достиг 154. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RNP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh?

Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh в настоящее время оценивается в 20.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.92% и USD. Отслеживайте движения RNP на графике в реальном времени.

Как купить акции RNP?

Вы можете купить акции Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh (RNP) по текущей цене 20.46. Ордера обычно размещаются около 20.46 или 20.76, тогда как 154 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RNP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RNP?

Инвестирование в Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh предполагает учет годового диапазона 19.27 - 22.57 и текущей цены 20.46. Многие сравнивают -0.78% и -5.19% перед размещением ордеров на 20.46 или 20.76. Изучайте ежедневные изменения цены RNP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh?

Самая высокая цена Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh (RNP) за последний год составила 22.57. Акции заметно колебались в пределах 19.27 - 22.57, сравнение с 20.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh?

Самая низкая цена Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh (RNP) за год составила 19.27. Сравнение с текущими 20.46 и 19.27 - 22.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RNP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RNP?

В прошлом Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.65 и -7.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.38 20.53
Годовой диапазон
19.27 22.57
Предыдущее закрытие
20.65
Open
20.53
Bid
20.46
Ask
20.76
Low
20.38
High
20.53
Объем
154
Дневное изменение
-0.92%
Месячное изменение
-0.78%
6-месячное изменение
-5.19%
Годовое изменение
-7.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%