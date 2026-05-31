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RNP: Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh
Курс RNP за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.38, а максимальная — 20.53.
Следите за динамикой Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RNP сегодня?
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh (RNP) сегодня оценивается на уровне 20.46. Инструмент торгуется в пределах 20.38 - 20.53, вчерашнее закрытие составило 20.65, а торговый объем достиг 154. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RNP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh?
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh в настоящее время оценивается в 20.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.92% и USD. Отслеживайте движения RNP на графике в реальном времени.
Как купить акции RNP?
Вы можете купить акции Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh (RNP) по текущей цене 20.46. Ордера обычно размещаются около 20.46 или 20.76, тогда как 154 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RNP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RNP?
Инвестирование в Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh предполагает учет годового диапазона 19.27 - 22.57 и текущей цены 20.46. Многие сравнивают -0.78% и -5.19% перед размещением ордеров на 20.46 или 20.76. Изучайте ежедневные изменения цены RNP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh?
Самая высокая цена Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh (RNP) за последний год составила 22.57. Акции заметно колебались в пределах 19.27 - 22.57, сравнение с 20.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh?
Самая низкая цена Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh (RNP) за год составила 19.27. Сравнение с текущими 20.46 и 19.27 - 22.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RNP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RNP?
В прошлом Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.65 и -7.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.65
- Open
- 20.53
- Bid
- 20.46
- Ask
- 20.76
- Low
- 20.38
- High
- 20.53
- Объем
- 154
- Дневное изменение
- -0.92%
- Месячное изменение
- -0.78%
- 6-месячное изменение
- -5.19%
- Годовое изменение
- -7.92%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%