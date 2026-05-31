Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh (RNP) сегодня оценивается на уровне 20.46. Инструмент торгуется в пределах 20.38 - 20.53, вчерашнее закрытие составило 20.65, а торговый объем достиг 154. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RNP в реальном времени.

Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh в настоящее время оценивается в 20.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.92% и USD. Отслеживайте движения RNP на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh (RNP) по текущей цене 20.46. Ордера обычно размещаются около 20.46 или 20.76, тогда как 154 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RNP на графике в реальном времени.

Инвестирование в Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh предполагает учет годового диапазона 19.27 - 22.57 и текущей цены 20.46. Многие сравнивают -0.78% и -5.19% перед размещением ордеров на 20.46 или 20.76. Изучайте ежедневные изменения цены RNP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh?

Самая высокая цена Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh (RNP) за последний год составила 22.57. Акции заметно колебались в пределах 19.27 - 22.57, сравнение с 20.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc Common Sh на графике в реальном времени.