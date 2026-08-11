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RNIN: Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
Курс RNIN за сегодня изменился на 0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.78, а максимальная — 37.18.
Следите за динамикой Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RNIN сегодня?
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) сегодня оценивается на уровне 37.07. Инструмент торгуется в пределах 36.78 - 37.18, вчерашнее закрытие составило 36.74, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RNIN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF?
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF в настоящее время оценивается в 37.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.72% и USD. Отслеживайте движения RNIN на графике в реальном времени.
Как купить акции RNIN?
Вы можете купить акции Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) по текущей цене 37.07. Ордера обычно размещаются около 37.07 или 37.37, тогда как 21 и 0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RNIN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RNIN?
Инвестирование в Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF предполагает учет годового диапазона 28.12 - 37.37 и текущей цены 37.07. Многие сравнивают 1.87% и 28.67% перед размещением ордеров на 37.07 или 37.37. Изучайте ежедневные изменения цены RNIN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF?
Самая высокая цена Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) за последний год составила 37.37. Акции заметно колебались в пределах 28.12 - 37.37, сравнение с 36.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF?
Самая низкая цена Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) за год составила 28.12. Сравнение с текущими 37.07 и 28.12 - 37.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RNIN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RNIN?
В прошлом Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.74 и 28.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.74
- Open
- 36.88
- Bid
- 37.07
- Ask
- 37.37
- Low
- 36.78
- High
- 37.18
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.90%
- Месячное изменение
- 1.87%
- 6-месячное изменение
- 28.67%
- Годовое изменение
- 28.72%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%