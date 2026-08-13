RNIN股票今天的价格是多少？ Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF股票今天的定价为36.88。它在36.79 - 37.28范围内交易，昨天的收盘价为37.07，交易量达到61。RNIN的实时价格图表显示了这些更新。

Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF股票是否支付股息？ Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF目前的价值为36.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.06%和USD。实时查看图表以跟踪RNIN走势。

如何购买RNIN股票？ 您可以以36.88的当前价格购买Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF股票。订单通常设置在36.88或37.18附近，而61和-0.14%显示市场活动。立即关注RNIN的实时图表更新。

如何投资RNIN股票？ 投资Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF需要考虑年度范围28.12 - 37.37和当前价格36.88。许多人在以36.88或37.18下订单之前，会比较1.35%和。实时查看RNIN价格图表，了解每日变化。

Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF的最高价格是37.37。在28.12 - 37.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF的绩效。

Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？ Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF（RNIN）的最低价格为28.12。将其与当前的36.88和28.12 - 37.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RNIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。