RNIN: Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
今日RNIN汇率已更改-0.51%。当日，交易品种以低点36.79和高点37.28进行交易。
关注Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RNIN股票今天的价格是多少？
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF股票今天的定价为36.88。它在36.79 - 37.28范围内交易，昨天的收盘价为37.07，交易量达到61。RNIN的实时价格图表显示了这些更新。
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF股票是否支付股息？
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF目前的价值为36.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.06%和USD。实时查看图表以跟踪RNIN走势。
如何购买RNIN股票？
您可以以36.88的当前价格购买Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF股票。订单通常设置在36.88或37.18附近，而61和-0.14%显示市场活动。立即关注RNIN的实时图表更新。
如何投资RNIN股票？
投资Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF需要考虑年度范围28.12 - 37.37和当前价格36.88。许多人在以36.88或37.18下订单之前，会比较1.35%和。实时查看RNIN价格图表，了解每日变化。
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF的最高价格是37.37。在28.12 - 37.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF的绩效。
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF（RNIN）的最低价格为28.12。将其与当前的36.88和28.12 - 37.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RNIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RNIN股票是什么时候拆分的？
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.07和28.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.07
- 开盘价
- 36.93
- 卖价
- 36.88
- 买价
- 37.18
- 最低价
- 36.79
- 最高价
- 37.28
- 交易量
- 61
- 日变化
- -0.51%
- 月变化
- 1.35%
- 6个月变化
- 28.01%
- 年变化
- 28.06%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%