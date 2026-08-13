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RNIN: Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF

36.88 USD 0.19 (0.51%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RNIN汇率已更改-0.51%。当日，交易品种以低点36.79和高点37.28进行交易。

关注Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RNIN股票今天的价格是多少？

Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF股票今天的定价为36.88。它在36.79 - 37.28范围内交易，昨天的收盘价为37.07，交易量达到61。RNIN的实时价格图表显示了这些更新。

Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF股票是否支付股息？

Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF目前的价值为36.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.06%和USD。实时查看图表以跟踪RNIN走势。

如何购买RNIN股票？

您可以以36.88的当前价格购买Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF股票。订单通常设置在36.88或37.18附近，而61和-0.14%显示市场活动。立即关注RNIN的实时图表更新。

如何投资RNIN股票？

投资Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF需要考虑年度范围28.12 - 37.37和当前价格36.88。许多人在以36.88或37.18下订单之前，会比较1.35%和。实时查看RNIN价格图表，了解每日变化。

Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF的最高价格是37.37。在28.12 - 37.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF的绩效。

Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？

Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF（RNIN）的最低价格为28.12。将其与当前的36.88和28.12 - 37.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RNIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RNIN股票是什么时候拆分的？

Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.07和28.06%中可见。

日范围
36.79 37.28
年范围
28.12 37.37
前一天收盘价
37.07
开盘价
36.93
卖价
36.88
买价
37.18
最低价
36.79
最高价
37.28
交易量
61
日变化
-0.51%
月变化
1.35%
6个月变化
28.01%
年变化
28.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%