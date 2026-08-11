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RMOP: Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF

25.17 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RMOP за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.16, а максимальная — 25.28.

Следите за динамикой Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RMOP сегодня?

Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) сегодня оценивается на уровне 25.17. Инструмент торгуется в пределах 25.16 - 25.28, вчерашнее закрытие составило 25.20, а торговый объем достиг 54. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RMOP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF?

Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF в настоящее время оценивается в 25.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.55% и USD. Отслеживайте движения RMOP на графике в реальном времени.

Как купить акции RMOP?

Вы можете купить акции Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) по текущей цене 25.17. Ордера обычно размещаются около 25.17 или 25.47, тогда как 54 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RMOP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RMOP?

Инвестирование в Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.65 - 25.60 и текущей цены 25.17. Многие сравнивают 0.56% и -0.67% перед размещением ордеров на 25.17 или 25.47. Изучайте ежедневные изменения цены RMOP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF?

Самая высокая цена Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) за последний год составила 25.60. Акции заметно колебались в пределах 24.65 - 25.60, сравнение с 25.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF?

Самая низкая цена Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) за год составила 24.65. Сравнение с текущими 25.17 и 24.65 - 25.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RMOP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RMOP?

В прошлом Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.20 и -0.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.16 25.28
Годовой диапазон
24.65 25.60
Предыдущее закрытие
25.20
Open
25.16
Bid
25.17
Ask
25.47
Low
25.16
High
25.28
Объем
54
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
0.56%
6-месячное изменение
-0.67%
Годовое изменение
-0.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%