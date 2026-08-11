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RMOP: Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
Курс RMOP за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.16, а максимальная — 25.28.
Следите за динамикой Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RMOP сегодня?
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) сегодня оценивается на уровне 25.17. Инструмент торгуется в пределах 25.16 - 25.28, вчерашнее закрытие составило 25.20, а торговый объем достиг 54. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RMOP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF?
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF в настоящее время оценивается в 25.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.55% и USD. Отслеживайте движения RMOP на графике в реальном времени.
Как купить акции RMOP?
Вы можете купить акции Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) по текущей цене 25.17. Ордера обычно размещаются около 25.17 или 25.47, тогда как 54 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RMOP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RMOP?
Инвестирование в Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.65 - 25.60 и текущей цены 25.17. Многие сравнивают 0.56% и -0.67% перед размещением ордеров на 25.17 или 25.47. Изучайте ежедневные изменения цены RMOP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF?
Самая высокая цена Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) за последний год составила 25.60. Акции заметно колебались в пределах 24.65 - 25.60, сравнение с 25.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF?
Самая низкая цена Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) за год составила 24.65. Сравнение с текущими 25.17 и 24.65 - 25.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RMOP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RMOP?
В прошлом Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.20 и -0.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.20
- Open
- 25.16
- Bid
- 25.17
- Ask
- 25.47
- Low
- 25.16
- High
- 25.28
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 0.56%
- 6-месячное изменение
- -0.67%
- Годовое изменение
- -0.55%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%