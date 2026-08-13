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RMOP: Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF

25.18 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RMOP汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.16和高点25.19进行交易。

关注Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RMOP股票今天的价格是多少？

Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF股票今天的定价为25.18。它在25.16 - 25.19范围内交易，昨天的收盘价为25.17，交易量达到41。RMOP的实时价格图表显示了这些更新。

Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF股票是否支付股息？

Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF目前的价值为25.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.51%和USD。实时查看图表以跟踪RMOP走势。

如何购买RMOP股票？

您可以以25.18的当前价格购买Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在25.18或25.48附近，而41和-0.04%显示市场活动。立即关注RMOP的实时图表更新。

如何投资RMOP股票？

投资Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF需要考虑年度范围24.65 - 25.60和当前价格25.18。许多人在以25.18或25.48下订单之前，会比较0.60%和。实时查看RMOP价格图表，了解每日变化。

Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF的最高价格是25.60。在24.65 - 25.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF的绩效。

Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？

Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF（RMOP）的最低价格为24.65。将其与当前的25.18和24.65 - 25.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RMOP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RMOP股票是什么时候拆分的？

Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.17和-0.51%中可见。

日范围
25.16 25.19
年范围
24.65 25.60
前一天收盘价
25.17
开盘价
25.19
卖价
25.18
买价
25.48
最低价
25.16
最高价
25.19
交易量
41
日变化
0.04%
月变化
0.60%
6个月变化
-0.63%
年变化
-0.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%