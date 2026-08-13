RMOP: Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
今日RMOP汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.16和高点25.19进行交易。
关注Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RMOP股票今天的价格是多少？
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF股票今天的定价为25.18。它在25.16 - 25.19范围内交易，昨天的收盘价为25.17，交易量达到41。RMOP的实时价格图表显示了这些更新。
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF股票是否支付股息？
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF目前的价值为25.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.51%和USD。实时查看图表以跟踪RMOP走势。
如何购买RMOP股票？
您可以以25.18的当前价格购买Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在25.18或25.48附近，而41和-0.04%显示市场活动。立即关注RMOP的实时图表更新。
如何投资RMOP股票？
投资Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF需要考虑年度范围24.65 - 25.60和当前价格25.18。许多人在以25.18或25.48下订单之前，会比较0.60%和。实时查看RMOP价格图表，了解每日变化。
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF的最高价格是25.60。在24.65 - 25.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF的绩效。
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF（RMOP）的最低价格为24.65。将其与当前的25.18和24.65 - 25.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RMOP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RMOP股票是什么时候拆分的？
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.17和-0.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.17
- 开盘价
- 25.19
- 卖价
- 25.18
- 买价
- 25.48
- 最低价
- 25.16
- 最高价
- 25.19
- 交易量
- 41
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.60%
- 6个月变化
- -0.63%
- 年变化
- -0.51%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%