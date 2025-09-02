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RMMZ: RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc
Курс RMMZ за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.83, а максимальная — 14.87.
Следите за динамикой RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RMMZ сегодня?
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc (RMMZ) сегодня оценивается на уровне 14.87. Инструмент торгуется в пределах 14.83 - 14.87, вчерашнее закрытие составило 14.85, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RMMZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc?
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc в настоящее время оценивается в 14.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.78% и USD. Отслеживайте движения RMMZ на графике в реальном времени.
Как купить акции RMMZ?
Вы можете купить акции RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc (RMMZ) по текущей цене 14.87. Ордера обычно размещаются около 14.87 или 15.17, тогда как 4 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RMMZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RMMZ?
Инвестирование в RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc предполагает учет годового диапазона 14.16 - 15.20 и текущей цены 14.87. Многие сравнивают 0.68% и -0.80% перед размещением ордеров на 14.87 или 15.17. Изучайте ежедневные изменения цены RMMZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc?
Самая высокая цена RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc (RMMZ) за последний год составила 15.20. Акции заметно колебались в пределах 14.16 - 15.20, сравнение с 14.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc?
Самая низкая цена RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc (RMMZ) за год составила 14.16. Сравнение с текущими 14.87 и 14.16 - 15.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RMMZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RMMZ?
В прошлом RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.85 и 1.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.85
- Open
- 14.83
- Bid
- 14.87
- Ask
- 15.17
- Low
- 14.83
- High
- 14.87
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 0.68%
- 6-месячное изменение
- -0.80%
- Годовое изменение
- 1.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%