RMMZ: RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc
今日RMMZ汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点14.77和高点14.90进行交易。
关注RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RMMZ新闻
常见问题解答
RMMZ股票今天的价格是多少？
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc股票今天的定价为14.85。它在14.77 - 14.90范围内交易，昨天的收盘价为14.87，交易量达到20。RMMZ的实时价格图表显示了这些更新。
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc股票是否支付股息？
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc目前的价值为14.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.64%和USD。实时查看图表以跟踪RMMZ走势。
如何购买RMMZ股票？
您可以以14.85的当前价格购买RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc股票。订单通常设置在14.85或15.15附近，而20和-0.20%显示市场活动。立即关注RMMZ的实时图表更新。
如何投资RMMZ股票？
投资RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc需要考虑年度范围14.16 - 15.20和当前价格14.85。许多人在以14.85或15.15下订单之前，会比较0.54%和。实时查看RMMZ价格图表，了解每日变化。
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc的最高价格是15.20。在14.16 - 15.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc的绩效。
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc股票的最低价格是多少？
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc（RMMZ）的最低价格为14.16。将其与当前的14.85和14.16 - 15.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RMMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RMMZ股票是什么时候拆分的？
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.87和1.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.87
- 开盘价
- 14.88
- 卖价
- 14.85
- 买价
- 15.15
- 最低价
- 14.77
- 最高价
- 14.90
- 交易量
- 20
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 0.54%
- 6个月变化
- -0.93%
- 年变化
- 1.64%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%