报价部分
货币 / RMMZ
回到股票

RMMZ: RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc

14.85 USD 0.02 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RMMZ汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点14.77和高点14.90进行交易。

关注RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RMMZ新闻

常见问题解答

RMMZ股票今天的价格是多少？

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc股票今天的定价为14.85。它在14.77 - 14.90范围内交易，昨天的收盘价为14.87，交易量达到20。RMMZ的实时价格图表显示了这些更新。

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc股票是否支付股息？

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc目前的价值为14.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.64%和USD。实时查看图表以跟踪RMMZ走势。

如何购买RMMZ股票？

您可以以14.85的当前价格购买RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc股票。订单通常设置在14.85或15.15附近，而20和-0.20%显示市场活动。立即关注RMMZ的实时图表更新。

如何投资RMMZ股票？

投资RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc需要考虑年度范围14.16 - 15.20和当前价格14.85。许多人在以14.85或15.15下订单之前，会比较0.54%和。实时查看RMMZ价格图表，了解每日变化。

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc的最高价格是15.20。在14.16 - 15.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc的绩效。

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc股票的最低价格是多少？

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc（RMMZ）的最低价格为14.16。将其与当前的14.85和14.16 - 15.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RMMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RMMZ股票是什么时候拆分的？

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.87和1.64%中可见。

日范围
14.77 14.90
年范围
14.16 15.20
前一天收盘价
14.87
开盘价
14.88
卖价
14.85
买价
15.15
最低价
14.77
最高价
14.90
交易量
20
日变化
-0.13%
月变化
0.54%
6个月变化
-0.93%
年变化
1.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%