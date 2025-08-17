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RMI: RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc
Курс RMI за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.57, а максимальная — 15.85.
Следите за динамикой RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RMI сегодня?
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc (RMI) сегодня оценивается на уровне 15.80. Инструмент торгуется в пределах 15.57 - 15.85, вчерашнее закрытие составило 15.77, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RMI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc?
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc в настоящее время оценивается в 15.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.75% и USD. Отслеживайте движения RMI на графике в реальном времени.
Как купить акции RMI?
Вы можете купить акции RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc (RMI) по текущей цене 15.80. Ордера обычно размещаются около 15.80 или 16.10, тогда как 27 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RMI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RMI?
Инвестирование в RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc предполагает учет годового диапазона 13.87 - 16.36 и текущей цены 15.80. Многие сравнивают 1.28% и -0.88% перед размещением ордеров на 15.80 или 16.10. Изучайте ежедневные изменения цены RMI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc?
Самая высокая цена RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc (RMI) за последний год составила 16.36. Акции заметно колебались в пределах 13.87 - 16.36, сравнение с 15.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc?
Самая низкая цена RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc (RMI) за год составила 13.87. Сравнение с текущими 15.80 и 13.87 - 16.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RMI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RMI?
В прошлом RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.77 и 13.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.77
- Open
- 15.80
- Bid
- 15.80
- Ask
- 16.10
- Low
- 15.57
- High
- 15.85
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 1.28%
- 6-месячное изменение
- -0.88%
- Годовое изменение
- 13.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%