Курс RMI за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.57, а максимальная — 15.85.

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