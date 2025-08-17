RMI: RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc
今日RMI汇率已更改-1.14%。当日，交易品种以低点15.58和高点15.86进行交易。
关注RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RMI新闻
常见问题解答
RMI股票今天的价格是多少？
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc股票今天的定价为15.62。它在15.58 - 15.86范围内交易，昨天的收盘价为15.80，交易量达到42。RMI的实时价格图表显示了这些更新。
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc股票是否支付股息？
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc目前的价值为15.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.46%和USD。实时查看图表以跟踪RMI走势。
如何购买RMI股票？
您可以以15.62的当前价格购买RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc股票。订单通常设置在15.62或15.92附近，而42和-1.51%显示市场活动。立即关注RMI的实时图表更新。
如何投资RMI股票？
投资RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc需要考虑年度范围13.87 - 16.36和当前价格15.62。许多人在以15.62或15.92下订单之前，会比较0.13%和。实时查看RMI价格图表，了解每日变化。
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc的最高价格是16.36。在13.87 - 16.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc的绩效。
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc股票的最低价格是多少？
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc（RMI）的最低价格为13.87。将其与当前的15.62和13.87 - 16.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RMI股票是什么时候拆分的？
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.80和12.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.80
- 开盘价
- 15.86
- 卖价
- 15.62
- 买价
- 15.92
- 最低价
- 15.58
- 最高价
- 15.86
- 交易量
- 42
- 日变化
- -1.14%
- 月变化
- 0.13%
- 6个月变化
- -2.01%
- 年变化
- 12.46%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%