报价部分
货币 / RMI
回到股票

RMI: RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc

15.62 USD 0.18 (1.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RMI汇率已更改-1.14%。当日，交易品种以低点15.58和高点15.86进行交易。

关注RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RMI新闻

常见问题解答

RMI股票今天的价格是多少？

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc股票今天的定价为15.62。它在15.58 - 15.86范围内交易，昨天的收盘价为15.80，交易量达到42。RMI的实时价格图表显示了这些更新。

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc股票是否支付股息？

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc目前的价值为15.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.46%和USD。实时查看图表以跟踪RMI走势。

如何购买RMI股票？

您可以以15.62的当前价格购买RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc股票。订单通常设置在15.62或15.92附近，而42和-1.51%显示市场活动。立即关注RMI的实时图表更新。

如何投资RMI股票？

投资RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc需要考虑年度范围13.87 - 16.36和当前价格15.62。许多人在以15.62或15.92下订单之前，会比较0.13%和。实时查看RMI价格图表，了解每日变化。

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc的最高价格是16.36。在13.87 - 16.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc的绩效。

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc股票的最低价格是多少？

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc（RMI）的最低价格为13.87。将其与当前的15.62和13.87 - 16.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RMI股票是什么时候拆分的？

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.80和12.46%中可见。

日范围
15.58 15.86
年范围
13.87 16.36
前一天收盘价
15.80
开盘价
15.86
卖价
15.62
买价
15.92
最低价
15.58
最高价
15.86
交易量
42
日变化
-1.14%
月变化
0.13%
6个月变化
-2.01%
年变化
12.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%